Тигиев о Сергее Бодрове: «Его фразы будут жить столетиями. Надеюсь, он сам их придумывал, а не сценаристы писали»
Георгий Тигиев считает, что Сергей Бодров был не по годам зрелым человеком.
– Недавно смотрел фильм «Прямой эфир». Там показывали Даргавс и место гибели Бодрова. Ты там был?
– Там нет. Но горы Осетии – это не горы Дагестана. У нас самые красивые горы. Не то чтобы я их принижаю, нет. Но я считаю, что в Осетии в плане гор все сильно и мощно. А наши водопады? Я под водопадом как-то стоял. Чувствуешь силу и энергию.
А на группу Бодрова сошла лавина. Это было до и было после. Не знаю, как люди к этому относятся, но я считаю, что Россия потеряла такую личность. Он столько мог дать.
Бодров умный и талантливый был. Его приятно слушать. Сумасшедший тип. Не по годам зрелый. Взрослячок такой.
Его фразы будут столетиями жить. Надеюсь, что он сам эти фразы придумывал, а не сценаристы ему писали, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.
«Взрослячок. Его фразы будут жить столетиями». Интервью Тигиева о любви к Бодрову, Беслане и занятиях с психологом
Преступники в красивой киношной обёртке — это не изобретение России. И героями их делали не только в России.
Вернувшийся из армейки чел который отправился убивать и творить дичь — это Рэмбо, например.
Саша Белый и Бригада — российская адаптация всех возможных мафиозных хитов из США.
Романтизация преступности через кинематограф — общемировая проблема.
Хорошего вам дня!
Где- то рядом Саша Белый со своими бандитами, поведение и фразочки которых, молодежь так же копировала и цитировала.
И сказанное - совершенно очевидные вещи, но эти фильмы до того глубоко проникли в культурный код наших соотечественников, что они, услышав такое, будут бунтовать и минусовать, воспринимая это как наезд на них самих.
Мрак!
Пипец))
Все эти цитаты Бодрова из кино ,предельно банальны , а иногда и просто мерзки.
Да так и было задумано в фильме. Цель этих фраз охарактеризовать мировозрение героя, которое просто до жути, и делит мир на простые категории черного и белого.
Цитата до слез...
Бодров у нас теперь быдло и шовинист? Понял, хрошего вам дня.
Бодров бы прослезился от того, что такой человечек как Георгий дал такую взвешенную оценку с высоты своего футболерского опыта.
Жора, ты же тут где-то, открою тебе секрет: Джейсон Стэтхэм сам пишет свои статусы в ВК на русском языке. Именно так.
Не говорю, что это плохой поступок, тот чувак заслужил, потому что нарушил приказ не стрелять по Рэмбо, но сам этот факт опровергает ваше заявление, что он никого не убил.
То что Рэмбо обожали в постсоветском пространстве — лишь подтверждает мой тезис о том, что это общемировая проблема.
Да ты почитай ,что лепит этот Тигиев во вью.
Учитывая, что Бодров в реальной жизни был совершенным антиподом своего персонажа из фильма Брат . Сергей был начитанным интеллигентом .
Сомневаюсь, что Тигиев стал бы смотреть любое интервью Бодрова дольше трех минут)
Слишком сложно для него.
Ну, или, Тигиев отлично отыгрывает роль такого неотесанного персонажа /// и тогда я не прав
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Умудриться оскорбить в одном фильме американцев, украинцев, евреев, французов, чернокожих, кавказцев мог только настоящий русский классик.
Подозреваю, что абсолютно все фразы писал Балабанов.
Классика от русского классика - низам сочувствуй, государство презирай, но империю люби, и всяких недолюдей(всех кроме русских) мочи.
И Бродские и Достоевские - этим страдали все и всегда.
* тушите свет, аут полный, и карьера футболиста подстать...