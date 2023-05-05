Тигиев о Сергее Бодрове: «Его фразы будут жить столетиями. Надеюсь, он сам их придумывал, а не сценаристы писали»

Теги Георгий Тигиев Winline Медиалига кино Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев считает, что Сергей Бодров был не по годам зрелым человеком.

– Недавно смотрел фильм «Прямой эфир». Там показывали Даргавс и место гибели Бодрова. Ты там был?

– Там нет. Но горы Осетии – это не горы Дагестана. У нас самые красивые горы. Не то чтобы я их принижаю, нет. Но я считаю, что в Осетии в плане гор все сильно и мощно. А наши водопады? Я под водопадом как-то стоял. Чувствуешь силу и энергию. 

А на группу Бодрова сошла лавина. Это было до и было после. Не знаю, как люди к этому относятся, но я считаю, что Россия потеряла такую личность. Он столько мог дать.

Бодров умный и талантливый был. Его приятно слушать. Сумасшедший тип. Не по годам зрелый. Взрослячок такой. 

Его фразы будут столетиями жить. Надеюсь, что он сам эти фразы придумывал, а не сценаристы ему писали, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

«Взрослячок. Его фразы будут жить столетиями». Интервью Тигиева о любви к Бодрову, Беслане и занятиях с психологом

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88 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Саша Пушкин
То, что персонаж Бодрова - вернувшийся из армейки чел, отправившийся убивать и творить дичь на гражданке, стал героем для целого поколения дорогих россиян- это диагноз для этого самого поколения! Где- то рядом Саша Белый со своими бандитами, поведение и фразочки которых, молодежь так же копировала и цитировала. И сказанное - совершенно очевидные вещи, но эти фильмы до того глубоко проникли в культурный код наших соотечественников, что они, услышав такое, будут бунтовать и минусовать, воспринимая это как наезд на них самих. Мрак!
Здравствуйте, Александр!

Преступники в красивой киношной обёртке — это не изобретение России. И героями их делали не только в России.

Вернувшийся из армейки чел который отправился убивать и творить дичь — это Рэмбо, например.
Саша Белый и Бригада — российская адаптация всех возможных мафиозных хитов из США.
Романтизация преступности через кинематограф — общемировая проблема.

Хорошего вам дня!
+204
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Саша Пушкин
Ответ HI MARS
Не брат ты ему,Тигиев
То, что персонаж Бодрова - вернувшийся из армейки чел, отправившийся убивать и творить дичь на гражданке, стал героем для целого поколения дорогих россиян- это диагноз для этого самого поколения!
Где- то рядом Саша Белый со своими бандитами, поведение и фразочки которых, молодежь так же копировала и цитировала.
И сказанное - совершенно очевидные вещи, но эти фильмы до того глубоко проникли в культурный код наших соотечественников, что они, услышав такое, будут бунтовать и минусовать, воспринимая это как наезд на них самих.
Мрак!
+204
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+129
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HI MARS
Не брат ты ему,Тигиев
+111
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Silent Mode
Быдляческие шовинистские фразочки это не то чему стоит жить столетиями
+125
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+70
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Леван Мкртчян
Чел всерьез считает, что фразы из фильма Брат -- это что-то гениальное , философское , чему надо восхищаться.
Пипец))
Все эти цитаты Бодрова из кино ,предельно банальны , а иногда и просто мерзки.
Да так и было задумано в фильме. Цель этих фраз охарактеризовать мировозрение героя, которое просто до жути, и делит мир на простые категории черного и белого.
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Олег Иванов
Ответ Silent Mode
Быдляческие шовинистские фразочки это не то чему стоит жить столетиями
Скоро вашей Америке кирдык (с)
Цитата до слез...
+58
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Фарид Харисов
Ответ Silent Mode
Быдляческие шовинистские фразочки это не то чему стоит жить столетиями
Тут именно цитаты не Данилы Багрова (персонажа) имеются ввиду, а Сергея Бодрова (актёра и ведущего)

Бодров у нас теперь быдло и шовинист? Понял, хрошего вам дня.
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fisher40
"Взрослячок такой"
Бодров бы прослезился от того, что такой человечек как Георгий дал такую взвешенную оценку с высоты своего футболерского опыта.

Жора, ты же тут где-то, открою тебе секрет: Джейсон Стэтхэм сам пишет свои статусы в ВК на русском языке. Именно так.
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Pelerin
Тяжело читать. Тигиев как канарейка - легко и непринуждённо скачет с мысли на мысль, абсолютно не заботясь о смысле...
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Фарид Харисов
Ответ Arthurino
Рэмбо в первом фильме никого не убил, а сам фильм стал причиной появления в психиатрии синдрома, названного в честь главного героя, что в будущем очень помогло очень многим солдатам, которые имели посттравматический синдром. То что позже Голливуд и Сталлоне начали делать с персонажем это уже маркетинг и эра боевиков. И да, Рэмбо обожали в постсовке не меньше
Рэмбо кинул камень в стекло кабины вертолёта, человек который в него стрелял упал и погиб.

Не говорю, что это плохой поступок, тот чувак заслужил, потому что нарушил приказ не стрелять по Рэмбо, но сам этот факт опровергает ваше заявление, что он никого не убил.

То что Рэмбо обожали в постсоветском пространстве — лишь подтверждает мой тезис о том, что это общемировая проблема.
+19
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S100 Winner
Разумеется, диалоги к обоим фильмам писали именно сценаристы
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Екн Лор
Ответ Фарид Харисов
Здравствуйте, Александр! Преступники в красивой киношной обёртке — это не изобретение России. И героями их делали не только в России. Вернувшийся из армейки чел который отправился убивать и творить дичь — это Рэмбо, например. Саша Белый и Бригада — российская адаптация всех возможных мафиозных хитов из США. Романтизация преступности через кинематограф — общемировая проблема. Хорошего вам дня!
Здесь не только романтизация преступности, но и романтизация шовинизма. Буквально нынешняя пропаганда ассоциирует действия современной России с Багровым - он тоже "наводил порядок" с помощью оружия и боролся за мифическую "правду"
+22
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fugas80
Сергей Бодров с 1989 по 1994 год учился на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, специализируясь на живописи венецианского Возрождения. Сергей окончил университет с красным дипломом и остался в аспирантуре.
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Леван Мкртчян
Ответ Фарид Харисов
Тут именно цитаты не Данилы Багрова (персонажа) имеются ввиду, а Сергея Бодрова (актёра и ведущего) Бодров у нас теперь быдло и шовинист? Понял, хрошего вам дня.
Ты серьезно думаешь, что Тигиев говорит о фразах самого Бодрова, а не цитатах Данилы Багрова из фильма ?)
Да ты почитай ,что лепит этот Тигиев во вью.
Учитывая, что Бодров в реальной жизни был совершенным антиподом своего персонажа из фильма Брат . Сергей был начитанным интеллигентом .
Сомневаюсь, что Тигиев стал бы смотреть любое интервью Бодрова дольше трех минут)
Слишком сложно для него.
Ну, или, Тигиев отлично отыгрывает роль такого неотесанного персонажа /// и тогда я не прав
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Артём Ларсон
Надейся
+12
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Джиза
Ответ Silent Mode
Быдляческие шовинистские фразочки это не то чему стоит жить столетиями
Нельзя так упрощать. Это сегодня они "шовинистические", а тогда эти фразы очень точно отражали уровень развития нашего общества. Это не плохо и не хорошо, просто тогда мы были такими. И фильм Брат хорош тем, что стал летописью - отразил то время. Это не ямб и не хорей, а бытописание простыми словами.
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udod
Ответ Фарид Харисов
Здравствуйте, Александр! Преступники в красивой киношной обёртке — это не изобретение России. И героями их делали не только в России. Вернувшийся из армейки чел который отправился убивать и творить дичь — это Рэмбо, например. Саша Белый и Бригада — российская адаптация всех возможных мафиозных хитов из США. Романтизация преступности через кинематограф — общемировая проблема. Хорошего вам дня!
и какие-же это мафиозные хиты из США, где романтизируется преступность? может фильмы Скорсезе? или Крёстный отец? Лицо со шрамом? Клан Сопрано? Однажды в Америке? все эти истории, вообщем то о распаде, крахе личности, о цене, которую эти "романтики" платят за свою деятельность
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damondiamond
у Тигиева большие проблемы с восприятием персонажа кино и реальным человеком
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#SharkTeam
Ответ Екн Лор
Здесь не только романтизация преступности, но и романтизация шовинизма. Буквально нынешняя пропаганда ассоциирует действия современной России с Багровым - он тоже "наводил порядок" с помощью оружия и боролся за мифическую "правду"
Больше Голливуда про бандитов никто не снял. А фильмы Гая Ричи про разного рода отморозков вообще обожают
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Кокич
My car – кирдык… I go Chicago…
©
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London.is.blue
Ну да, ну да.

Умудриться оскорбить в одном фильме американцев, украинцев, евреев, французов, чернокожих, кавказцев мог только настоящий русский классик.
Подозреваю, что абсолютно все фразы писал Балабанов.

Классика от русского классика - низам сочувствуй, государство презирай, но империю люби, и всяких недолюдей(всех кроме русских) мочи.

И Бродские и Достоевские - этим страдали все и всегда.
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London.is.blue
Ответ Иван Петров
Меня в школе учили, что в Китае живут китайцы, в Германии немцы, а в Африке - негры.
Я не уверен, что персонаж Данила в школе получал хотя бы тройки, раз он не знал, что французы и американцы это разные люди.
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Иван Петров
Черный, как сволoчь. Ты "Мойдодыр" читал?
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Иван Петров
Меня в школе учили, что в Китае живут китайцы, в Германии немцы, а в Африке - негры.
+12
-9
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Ник Гре
Ответ damondiamond
у Тигиева большие проблемы с восприятием персонажа кино и реальным человеком
У Тигиева проблемы во всём, судя по интервью, и проблема восприятия образа киногероя в отрыве от актёра отнюдь не самая большая...
* тушите свет, аут полный, и карьера футболиста подстать...
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