Тигиев о Сергее Бодрове: «Его фразы будут жить столетиями. Надеюсь, он сам их придумывал, а не сценаристы писали»

Георгий Тигиев считает, что Сергей Бодров был не по годам зрелым человеком.

– Недавно смотрел фильм «Прямой эфир». Там показывали Даргавс и место гибели Бодрова. Ты там был?

– Там нет. Но горы Осетии – это не горы Дагестана. У нас самые красивые горы. Не то чтобы я их принижаю, нет. Но я считаю, что в Осетии в плане гор все сильно и мощно. А наши водопады? Я под водопадом как-то стоял. Чувствуешь силу и энергию.

А на группу Бодрова сошла лавина. Это было до и было после. Не знаю, как люди к этому относятся, но я считаю, что Россия потеряла такую личность. Он столько мог дать.

Бодров умный и талантливый был. Его приятно слушать. Сумасшедший тип. Не по годам зрелый. Взрослячок такой.

Его фразы будут столетиями жить. Надеюсь, что он сам эти фразы придумывал, а не сценаристы ему писали, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за .

«Взрослячок. Его фразы будут жить столетиями». Интервью Тигиева о любви к Бодрову, Беслане и занятиях с психологом