Технический директор Медиалиги Кортава о завяках и статусах: «Скорее всего, ко второму туру все опубликуем»

Дмитрий Кортава рассказал, когда будут опубликованы заявки команд Winline МФЛ-3 со статусами.

– Всегда кто-то опаздывает. На 5 минут, на час. Это медиафутбол, у каждого есть возможность чуть ошибиться. Скорее всего, ко второму туру все опубликуем. У кого-то только форма подъехала, у кого-то с номерами проблема. Такое было всегда.

– Надо ответственнее к этому подходить.

– Штрафы выписывать? Становиться департаментом лицензирования? Ты этого хочешь? Ну скажи, давай сделаем. Все будет четко, штрафы, недопуски. У всех команд есть ошибки, у нас тоже они есть.

– У тебя нет опасений, что когда вы опубликуете статусы, будут вопросы?

– Все знают. Все команды, когда играют между собой, они все знают кто против кого играет, и у кого какой статус. Ребята правильно делают, что просят опубликованные статусы. Мы их опубликуем.

За каждый статус медийного, который мы дали, будем отвечать. Если кто-то спросит, мы за это ответим, – рассказал технический директор Winline Медиалиги.

Ранее Сибскана раскритиковал Winline Медиалигу за отсутствие заявок после старта третьего сезона.