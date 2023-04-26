Воспитанник «Ростова» и экс-игрок «Амкала» Киряков перешел в FC Bus

Сергей Киряков присоединился к команде Сослана и Алана Гатаговых.

«Сергей – воспитанник «Ростова», поигравший в молодежной Лиге Чемпионов против «Баварии» и «Атлетико Мадрид». Он многому научился у Курбана Бердыева, под руководством которого Сергей выступал в «Ростове» и «Кайрате».

С медиафутболом Сергей познакомился в «Амкале» – там он играл правого защитника и даже забивал «Звезде» в 1/64 Кубка России (2:2, 2:4 в серии пенальти).

Добро пожаловать в FC Bus, Сергей!» – написали в клубном телеграм-канале.

Киряков пришел в «Амкал» летом 2022-го. Принял участие с командой в МКС, Фонбет Кубке России и , но покинул клуб в ноябре 2022-го.

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