Сергей Киряков покинул «Амкал»

Защитник «Амкала» Сергей Киряков объявил об уходе из команды.

«Ребят, всем привет, мои пути с «Амкалом» расходятся, вам болельщикам – послание.

Спасибо, что приходили на стадион в любую погоду, большим количеством. Поддерживали, шумели, это очень ценно, правда.

Команде спасибо, как приняли, всем без исключения.

Всем удачи!», – написал Киряков в своем телеграм-канале «Тот самый Киря».

Киряков пришел в «Амкал» летом 2022-го. Принял участие с командой в Olimpbet МКС, Фонбет Кубке России и Winline Медиалиге.