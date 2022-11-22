Сергей Киряков покинул «Амкал»

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Защитник «Амкала» Сергей Киряков объявил об уходе из команды.

«Ребят, всем привет, мои пути с «Амкалом» расходятся, вам болельщикам – послание.

Спасибо, что приходили на стадион в любую погоду, большим количеством. Поддерживали, шумели, это очень ценно, правда.

Команде спасибо, как приняли, всем без исключения.

Всем удачи!», – написал Киряков в своем телеграм-канале «Тот самый Киря».

Киряков пришел в «Амкал» летом 2022-го. Принял участие с командой в Olimpbet МКС, Фонбет Кубке России и Winline Медиалиге.

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