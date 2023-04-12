«Я не против, если кто-то получит красную, но нельзя же так очко раздвигать». Григорян – игрокам «Матч ТВ» в игре с ФК «10»

Теги Первая лига Александр Григорян Роман Нагучев Матч ТВ Winline Медиалига Сергей Дурасов ФК 10 Матч ТВ Медиафутбол

«Матч ТВ» показал, как вел себя Александр Григорян на последней игре во главе команды.

Медиафутбольный клуб накануне объявил об уходе тренера, который проработал в команде два месяца.

Последним для него стал проигранный со счетом 0:3 товарищеский матч с ФК «10» – командой комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

По ходу игры Григорян на бровке обратился к комментатору «Матч ТВ» Роману Нагучеву.

«Ровно семь человек с Первой лиги [в составе соперника]. Это что за ######## (непотребство)? Кому такая Медиалига нужна?

Хорошо, что я это посмотрел, почувствовал. Кто-то у меня играл, кто-то против.

Это, я так понимаю, еще и не лидеры [Медиалиги]… Слабые (смеется)?! Офигенно, Дурасов меня в такую блудню втянул», – сказал Григорян.

По ходу первого тайма при счете 0:3 тренер обратился к своим футболистам.

«Что за уровень единоборств? Я не против, если кто-то получит красную карточку, но нельзя же так очко раздвигать. 

Да, соперник играющий, подготовленный, но мы можем же что-то противопоставить? Хотя бы в желании? Хотя бы в единоборствах, характере?» – заявил Григорян игрокам.

Фото: кадр из ролика ФК «Матч ТВ»

12 комментариев

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Pok_Toholo
Ответ Red_Marlboro_
Григорян:" В атаке пошире в очке поуже"
И будет вандерфульно
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Spaten
Это конечно проблема когда составы неравные, надо регулировать правилами соревнований, все пробивать, как в хоккее.
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Shadow1882
Рискну предположить, что зашифрованное слово начинается на "е", а заканчивается на "банина"
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sergen
Очередной урок культуры от медийной личности)
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Нефанатик
Григорян ведь нашел свое место. Такому только в медиа лиге и место, ну или в поп мма, чисто побазарить на диване
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Homelender_666
Ответ Victor Victor
Чувак, это было сказано во время футбольного матча, а не в интервью. Когда игра идёт там и не такие фразы звучат, при чем не только в подобных турнирах, но и в ЛЧ и прочих
Он всегда удаляет комменты, когда плюсики собрать не получается)
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Максим Ларченков
Поменяйте на Галустян!
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Дядя ТУРА
там Модрич стоит рядом?)
+2
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Red_Marlboro_
Григорян:" В атаке пошире в очке поуже"
+4
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Медиалига полнейший отстой. Вот реально, что там делают проф футболисты? Пусть играют настоящие любители.
+9
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Victor Victor
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Чувак, это было сказано во время футбольного матча, а не в интервью. Когда игра идёт там и не такие фразы звучат, при чем не только в подобных турнирах, но и в ЛЧ и прочих
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-1
+14
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red hikkikomori
И потом показал как можно раздвигать)
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-2
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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