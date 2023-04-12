«Я не против, если кто-то получит красную, но нельзя же так очко раздвигать». Григорян – игрокам «Матч ТВ» в игре с ФК «10»

«Матч ТВ» показал, как вел себя Александр Григорян на последней игре во главе команды.

Медиафутбольный клуб накануне объявил об уходе тренера, который проработал в команде два месяца.

Последним для него стал проигранный со счетом 0:3 товарищеский матч с ФК «10» – командой комиков Азамата Мусагалиева и .

По ходу игры Григорян на бровке обратился к комментатору «Матч ТВ» .

«Ровно семь человек с Первой лиги [в составе соперника]. Это что за ######## (непотребство)? Кому такая нужна?

Хорошо, что я это посмотрел, почувствовал. Кто-то у меня играл, кто-то против.

Это, я так понимаю, еще и не лидеры [Медиалиги]… Слабые (смеется)?! Офигенно, меня в такую блудню втянул», – сказал Григорян.

По ходу первого тайма при счете 0:3 тренер обратился к своим футболистам.

«Что за уровень единоборств? Я не против, если кто-то получит красную карточку, но нельзя же так очко раздвигать.

Да, соперник играющий, подготовленный, но мы можем же что-то противопоставить? Хотя бы в желании? Хотя бы в единоборствах, характере?» – заявил Григорян игрокам.

Фото: кадр из ролика ФК «Матч ТВ»