«Я не против, если кто-то получит красную, но нельзя же так очко раздвигать». Григорян – игрокам «Матч ТВ» в игре с ФК «10»
«Матч ТВ» показал, как вел себя Александр Григорян на последней игре во главе команды.
Медиафутбольный клуб накануне объявил об уходе тренера, который проработал в команде два месяца.
Последним для него стал проигранный со счетом 0:3 товарищеский матч с ФК «10» – командой комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.
По ходу игры Григорян на бровке обратился к комментатору «Матч ТВ» Роману Нагучеву.
«Ровно семь человек с Первой лиги [в составе соперника]. Это что за ######## (непотребство)? Кому такая Медиалига нужна?
Хорошо, что я это посмотрел, почувствовал. Кто-то у меня играл, кто-то против.
Это, я так понимаю, еще и не лидеры [Медиалиги]… Слабые (смеется)?! Офигенно, Дурасов меня в такую блудню втянул», – сказал Григорян.
По ходу первого тайма при счете 0:3 тренер обратился к своим футболистам.
«Что за уровень единоборств? Я не против, если кто-то получит красную карточку, но нельзя же так очко раздвигать.
Да, соперник играющий, подготовленный, но мы можем же что-то противопоставить? Хотя бы в желании? Хотя бы в единоборствах, характере?» – заявил Григорян игрокам.
Фото: кадр из ролика ФК «Матч ТВ»
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