«Козлы» сыграли в футболках с рекламой нелегальной букмекерской конторы

Теги 2Drots Winline Медиалига GOATS Даниил Крапивников Медиафутбол

GOATS в товарищеском матче вышли в форме с рекламой нелегальной букмекерской конторы 1win.

Деятельность компании запрещена на территории РФ из-за отсутствия лицензии ФНС.

Также на сайте этой БК находится игра с «ракетами» – нелегальной азартной игрой, тесно связанной со ставками.

Ранее полузащитник 2Drots Крап рекламировал эти «ракеты» в соцсетях и был отстранен на месяц от команды. 

В прошлом году из-за «ракет» 2Drots отстраняли Эдамса и Богдана Тимошенко, а «Броуки» расстались с Колей Безопасность.

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