«Козлы» сыграли в футболках с рекламой нелегальной букмекерской конторы
GOATS в товарищеском матче вышли в форме с рекламой нелегальной букмекерской конторы 1win.
Деятельность компании запрещена на территории РФ из-за отсутствия лицензии ФНС.
Также на сайте этой БК находится игра с «ракетами» – нелегальной азартной игрой, тесно связанной со ставками.
Ранее полузащитник 2Drots Крап рекламировал эти «ракеты» в соцсетях и был отстранен на месяц от команды.
В прошлом году из-за «ракет» 2Drots отстраняли Эдамса и Богдана Тимошенко, а «Броуки» расстались с Колей Безопасность.
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