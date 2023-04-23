Осипов о рекламе GOATS: «Если это запрещенный бренд, логично, что с таким играть нельзя. Завтра будем решать»

Николай Осипов высказался об инциденте с «Козлами».

GOATS в товарищеском матче вышли в форме с рекламой нелегальной букмекерской конторы.

«Да тут пока нечего комментировать. Завтра будет понимание по ситуации и решение.

Я не компетентен по таким вопросам с точки зрения законодательства. Если это запрещенный бренд, логично, что с таким играть нельзя.

Потерять место в лиге? Так это зависит от того, прислушаются ли к нашим советам, и что за советы это будут. Завтра будем решать», – сказал президент .