Феликс о переходе Фанки в FC Bus: «Не все хотят быть в ФК «Банке». Сначала было прикольно. Но Степа хочет играть»
Феликс высказался о переходе Фанки в FC Bus на правах аренды.
– ФК «Банка» расформирована? Фанки ушел.
– Отдали игрока. Надо прогрессировать, не все хотят быть в ФК «Банке». Сначала было прикольно, но Фанки хочет играть, поэтому мы его отдали.
Мы в ФК «Банке» сидим, просто болеем за команду, отвечаем за эмоциональное состояние, а Стэпчик именно играть хочет.
– А ты не хочешь играть?
– Хочу, конечно, но понимаю свои возможности, стараюсь прогрессировать на тренировках. Я хочу быть в «Амкале», хочется снимать видосы на «Le Classique». Мы его ведем, крутые челленджи снимаем. Я не хочу это терять. Для меня, скорее, это выше, чем игровое время.
Если бы я перешел, меня бы, наверное, убрали с канала, он же амкаловский – это логично. Мы там всем «Амкалом» снимаем, а будет странно, если игрок другой команды будет вести его.
Плюс я воспитанник «Амкала», я с 16 лет в команде. Я стараюсь делать все по максимуму, чтобы быть здесь, прогрессировать и вернуть форму, а там как получится», – сказал Феликс.
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