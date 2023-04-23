Феликс о переходе Фанки в FC Bus: «Не все хотят быть в ФК «Банке». Сначала было прикольно. Но Степа хочет играть»

Феликс высказался о переходе Фанки в FC Bus на правах аренды.

– ФК «Банка» расформирована? Фанки ушел.

– Отдали игрока. Надо прогрессировать, не все хотят быть в ФК «Банке». Сначала было прикольно, но Фанки хочет играть, поэтому мы его отдали.

Мы в ФК «Банке» сидим, просто болеем за команду, отвечаем за эмоциональное состояние, а Стэпчик именно играть хочет.

– А ты не хочешь играть?

– Хочу, конечно, но понимаю свои возможности, стараюсь прогрессировать на тренировках. Я хочу быть в «Амкале», хочется снимать видосы на «Le Classique». Мы его ведем, крутые челленджи снимаем. Я не хочу это терять. Для меня, скорее, это выше, чем игровое время.

Если бы я перешел, меня бы, наверное, убрали с канала, он же амкаловский – это логично. Мы там всем «Амкалом» снимаем, а будет странно, если игрок другой команды будет вести его.

Плюс я воспитанник «Амкала», я с 16 лет в команде. Я стараюсь делать все по максимуму, чтобы быть здесь, прогрессировать и вернуть форму, а там как получится», – сказал .

Фанки перешел в FC Bus на правах аренды