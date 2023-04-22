«Балтика» Игнашевича до 27 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика рекорды Футбол

«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.

В 28-м туре команда Сергея Игнашевича победила «Уфу» (3:2). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 27 матчей.

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 57 очков в 28 турах. Вторым идет «Рубин» с 53 баллами после 28 игр.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Если бы не проигрыш в первом туре, могли бы весь сезон без поражений пройти, как лондонский Арсенал в 2003-2004 годах, был бы рекорд на века. Игнашевич молодец, отличную команду создал. Вообще приятно, когда бывшие известные игроки из твоего детства, юности становятся тренерами и добиваются успеха, а не нудят как Мостовой или экспертничают как Быстров.
+39
-4
+35
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Shuller18
Игнаш, доведи дело до конца, я на выезд в Калининград хочу)
+21
-4
+17
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Abriel
Ответ Ебздрогыч
Если бы не проигрыш в первом туре, могли бы весь сезон без поражений пройти, как лондонский Арсенал в 2003-2004 годах, был бы рекорд на века. Игнашевич молодец, отличную команду создал. Вообще приятно, когда бывшие известные игроки из твоего детства, юности становятся тренерами и добиваются успеха, а не нудят как Мостовой или экспертничают как Быстров.
так он и игрок был крутанский
+13
0
+13
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Владислав Шевченко
Неужели мы увидем Балтику в следующем году в премьер лиге!? Сказка!
+9
0
+9
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Бременер
"За "Балтику" на Балтике налей, налей, налей"! ))
+6
0
+6
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Екн Лор
Игнашевич наш Компани
+5
0
+5
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Надоело париться в бане
Ответ Shuller18
Игнаш, доведи дело до конца, я на выезд в Калининград хочу)
фан айди уже оформил?)))
+5
0
+5
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Kexit Kexit
Ответ Сергей Кравец
Представляю, как там Балтика себя чувствует, когда из матча в матч говорят про эту серию. Если по факту, то это та серия, в которой больше половины матчей ничьих. Самое интересно, что у кого-то ещё хватает смелости вспоминать Арсенал Венгера. Да вы посмотрите, сколько у него было ничьих тогда. Смешно равнять АПЛ и ФНЛ! У Балтики в сезоне серия, которую можно назвать серией - это ШЕСТЬ ПОБЕД ПОДРЯД, остальное - это ЧЕРЕДА! Совет Калининграду: проиграйте Нефтехимику, снимите с себя этот психологический груз, а последующие матчи начните реальную серию из побед над тем же Рубином, Аланией, Кубанью, Велесом, Волгой. Привизите казанцам очков 11 и закончите сезон, как настоящие цари. Подумайте, что эта серия будет стоить, если Балтика, допустим, и дальше будет следовать этому графику (чередовать ничьи с победами), а по итогу сезона займёт, к примеру, даже не второе место. А такое может быть, если Рубин и Алания будут только побеждать. И кто потом вспомнит эту серию? Кому она будет нужна, если команда окажется в условных стыках? А Игнашевич может, у него бывает такой бзик по весне. Нет, есть и другой вариант для Калининграда - доиграть сезон, обыгрывая всех подряд...) Но увы на такое буки могут не согласится =) Ничьи ведь не просто так рисовались...) Были, были матчи в сезоне, где Балтику прощали и это тоже было не просто так =)
что ты вообще несёшь, таблетки выпил?
+4
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Abriel
жду в ПЛ
+3
-1
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Денис Фёдоров
Балтийцы молодцы - и сами играют и сопернику дают! С победой!
+2
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Бременер
Ответ Shuller18
Игнаш, доведи дело до конца, я на выезд в Калининград хочу)
Ждём. Пиши! )
+2
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qiqe
жду в ЦСКА его
+1
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Zooty
Ответ qiqe
жду в ЦСКА его
Акинфеева жди, Серёжа ещё в Калининграде поработает пускай..
+1
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jonnysilverhand01
Ответ Ебздрогыч
Если бы не проигрыш в первом туре, могли бы весь сезон без поражений пройти, как лондонский Арсенал в 2003-2004 годах, был бы рекорд на века. Игнашевич молодец, отличную команду создал. Вообще приятно, когда бывшие известные игроки из твоего детства, юности становятся тренерами и добиваются успеха, а не нудят как Мостовой или экспертничают как Быстров.
Непобедимые в лучшей лиги мира
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Zooty
Ответ Сергей Кравец
Представляю, как там Балтика себя чувствует, когда из матча в матч говорят про эту серию. Если по факту, то это та серия, в которой больше половины матчей ничьих. Самое интересно, что у кого-то ещё хватает смелости вспоминать Арсенал Венгера. Да вы посмотрите, сколько у него было ничьих тогда. Смешно равнять АПЛ и ФНЛ! У Балтики в сезоне серия, которую можно назвать серией - это ШЕСТЬ ПОБЕД ПОДРЯД, остальное - это ЧЕРЕДА! Совет Калининграду: проиграйте Нефтехимику, снимите с себя этот психологический груз, а последующие матчи начните реальную серию из побед над тем же Рубином, Аланией, Кубанью, Велесом, Волгой. Привизите казанцам очков 11 и закончите сезон, как настоящие цари. Подумайте, что эта серия будет стоить, если Балтика, допустим, и дальше будет следовать этому графику (чередовать ничьи с победами), а по итогу сезона займёт, к примеру, даже не второе место. А такое может быть, если Рубин и Алания будут только побеждать. И кто потом вспомнит эту серию? Кому она будет нужна, если команда окажется в условных стыках? А Игнашевич может, у него бывает такой бзик по весне. Нет, есть и другой вариант для Калининграда - доиграть сезон, обыгрывая всех подряд...) Но увы на такое буки могут не согласится =) Ничьи ведь не просто так рисовались...) Были, были матчи в сезоне, где Балтику прощали и это тоже было не просто так =)
што ты несёшь? нам вообще срать на эту серию, были поражения и в кубке, и в межсезонье, и пр. сам игнаш так говорит даже. если бы немного удач в этих ничьих, - команда бы уже досрочна выиграла эти соревнования..
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