«Балтика» Игнашевича до 27 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.

В 28-м туре команда Сергея Игнашевича победила «Уфу» (3:2). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 27 матчей.

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 57 очков в 28 турах. Вторым идет «Рубин» с 53 баллами после 28 игр.

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