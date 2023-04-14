Володю XXL выгнали из «БроукБойз»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин трансферы «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Нападающий Володя XXL покинул «БроукБойз».

О решении прекратить сотрудничество с игроком объявили президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен.

Сегодня на канале «Это футбол, брат!» вышло интервью Володи, где он жаловался на предложенные ему в «Броуках» условия и критиковал руководителей команды.

После этого Егоров и Райзен выступили с заявлением в видео, которое появилось на канале «БроукБойз».

«Ты хотел играть за другие команды и мог это сделать, но по факту ты находился в «БроукБойз».

Ты отказывался посещать мероприятия и приходить на тренировки. В тот же момент ты искал финансовую выгоду, здесь, там и там. Являясь игроком одной команды, ты продавался тем, тем или тем. Поэтому не обижайся, когда тебя сравнивают с проституткой. Ты сам себя в нее и превратил.

До последних событий мы понимали, что ты молодой и что с тобой можно идти вместе – где-то ты нам поможешь, где-то мы тебе – но теперь терпеть тебя мы больше не будем. Ты идешь к черту! Можешь играть хоть в небесной лиге.

Но играть ты нигде не будешь. У тебя нет характера, нет дисциплины, нет просмотров на данный момент. Ты представляешь из себя ноль», – заявил Егоров.

Володя присоединился к «Броукам» перед вторым сезоном Winline Медиалиги. До этого он играл за «На Спорте».

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