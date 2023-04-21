Защитник «Денег» Джефф о переходе Яроша: «Из 2Drots в FN, потом в «Сахалинец». Он как Ибрагимович в его лучшие годы»

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Джефф высказался о третьем сезоне Winline Медиалиги и прокомментировал итоги жеребьевки.

– Заготовил что-то на третий сезон?

– Конечно, я ходячий перфоманс. Мы почти станем чемпионами, а, может, и не почти.

– Будешь за основу «Денег» играть?

– Я буду стремиться быть неотъемлемой частью основного состава «Денег», буду пахать на футбольном поле и вне его пределов.

– Что думаешь о жеребьевке?

– Сахалинец интересен, потому что кроме Оли Тиги я вообще там никого не знаю. А, точно, Ярош перешел. Ярош – молодец. Из 2Drots в Fight Nights, потом в «Сахалинец». Он почти как Златан Ибрагимович в его лучшие годы. Я думаю, мы и «Сахалинец» – фавориты.

Очень хотел сыграть с «Амкалом», я надеюсь, нас жребий сведет, и мы сыграем. Я хочу победить.

– Что думаешь о переходе Блата в «Родину Медиа»?

– Я думаю, он принял правильное решение. Почему нет? Витя от «Амкала» взял все, что мог, поэтому нужно идти дальше, а «Родина Медиа» хороший вариант, – сказал защитник «Денег» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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