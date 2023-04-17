Вратарь Алан перешел из 2Drots в аренду в «Деньги»

Вратарь Алан стал игроком «Денег».

На прошлой неделе голкипер объявил об уходе из 2Drots.

При этом подчеркнул, что продолжит сниматься в роликах «дротов». В « » он перешел на правах аренды.

– Ты долго думал над предложением перейти в «Деньги»?

– Это все произошло одним днем. Это не полноценный переход, а аренда. До этого я объявил о завершении футбольный, если можно так сказать, карьеры в 2Drots.

Получив предложение от «Денег», я обговорил все с нашим руководством, и мы решили, что я перехожу в аренду. Это не полноценный переход.

– А твой уход из 2Drots связан с тем, что у вас после драфта появился еще один вратарь?

– Нет, абсолютно никак не связан. Я над этим даже не думал. Это не было какое-то взвешенное решение. Я приехал на съемки и понял, что так хочу, проснулось такое чувство.

– Мы увидим тебя в роликах 2Drots?

– Будут звать, конечно, буду ходить.

– Были предложения от других команд?

– Пара предложений, но это не выходило на какой-то уровень обсуждений, – сказал Алан.