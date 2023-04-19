«У нас сейчас центр поля – на позицию по 6 игроков». Станос – об изменениях в составе «Денег»

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Станос высказался об изменениях в составе «Денег».

– Команда сильно изменилась. Вы уже по ходу прошлого сезона понимали, что надо будет столько новичков брать? Или это связано с уходом лидеров команды?

– Под лидерами ты имеешь в виду Гендузи?

– Гендузи, Шепляков...

– А, лидеров, в плане капитанской повязки? Капитанская повязка на вратаре – это скорее безысходность. У нас был разговор, что мы не видим пока полевого игрока, кому можем дать, решили отдать вратарю. Это такой нейтральный капитан. 

В целом, и к одному, и ко второму вопросов не было, за исключением их ухода. И то, с Саней [Шепляковым] одна ситуация, с Геннадием – другая. Поэтому у нас много новичков не из-за потерь вратаря или игрока центра поля. У нас сейчас центр поля – на позицию по 6 игроков.

Вратари – так же. У нас Алан, Дыба, Печа. Усилились везде, где можно было, чтобы избежать таких ситуаций. 

– Почему сделали предложение Алану?

– Во-первых, мы с Аланом общаемся не первый день, скажем так. Плюс у нас и до этого были беседы в духе «Пойдем к нам». В шуточной форме, но в каждой шутке есть доля правды. Поэтому когда узнали, что появилась такая возможность, я сразу предложил, – сказал руководитель «Денег» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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