«Сатурн» Широкова проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом «Деньги»

Теги Сатурн Роман Широков товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Winline Медиалига ФК Деньги «STANOS» Стас Малиев Медиафутбол

«Сатурн» и медиафутбольный клуб «Деньги» проведут товарищеский матч.

Генеральный директор команды из Раменского Роман Широков присутствует на сегодняшней конференции «Денег».

ФК «Деньги» был основан в 2021 году. Президентом клуба является бывший боец MMA Станислав Малиев.

«Сатурн» выступает во Второй лиге. Широков получил назначение в клуб в начале марта.

Фото: телеграм-канал ФК «Деньги»

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9 комментариев

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Дважды_Герой
Рома деньги любит..
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Almaz KENZHEBEKOV
проведёт матч с "Деньги" за деньги
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Уся Ваткин
Этот товарищеский матч рискует резко перейти в категорию боя ММА между руководителями клубов
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el ruso guapo
Когда широкову пришло письмо с предложением сыграть с деньгами, то он даже не думал. Подумал, что как в спартаке будет)
+3
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Александр Кудрявцев
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
проведёт матч с "Деньги" за деньги
👍👍👍👍
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Pitts
Сатурн не Широкова
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alexsem69
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
проведёт матч с "Деньги" за деньги
игра без правил 😆
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