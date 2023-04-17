«Сатурн» Широкова проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом «Деньги»

«Сатурн» и медиафутбольный клуб «Деньги» проведут товарищеский матч.

Генеральный директор команды из Раменского Роман Широков присутствует на сегодняшней конференции «Денег».

ФК « » был основан в 2021 году. Президентом клуба является бывший боец MMA Станислав Малиев.

«Сатурн» выступает во Второй лиге. Широков получил назначение в клуб в начале марта.

Фото: телеграм-канал ФК «Деньги»

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