«Сатурн» Широкова проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом «Деньги»
«Сатурн» и медиафутбольный клуб «Деньги» проведут товарищеский матч.
Генеральный директор команды из Раменского Роман Широков присутствует на сегодняшней конференции «Денег».
ФК «Деньги» был основан в 2021 году. Президентом клуба является бывший боец MMA Станислав Малиев.
«Сатурн» выступает во Второй лиге. Широков получил назначение в клуб в начале марта.
Фото: телеграм-канал ФК «Деньги»
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