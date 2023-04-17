«Пике-Мике делает Кингс Лигу, 100 тысяч приходят на «Камп Ноу». Широков о глобальном развитии медиафутбола

Теги Сатурн Роман Широков Жерар Пике Вторая лига Winline Медиалига ФК Деньги Кингс Лига Медиафутбол

Роман Широков высказался о развитии медиафутбола во всем мире.

Сегодня стало известно, что «Сатурн», генеральным директором которого является Широков, сыграет с медиафутбольным клубом «Деньги» в товарищеском матче.

– Долго думали над этим предложением?

– Мы нет. Сразу приняли, конечно. Нам это интересно.

– В чем плюс такого матча?

– Огромная медийная составляющая. Для «Сатурна» точно. Да и для «Денег» тоже плюс – сыграть с профессиональной командой.

– А следите за Медиалигой?

– Она же еще не началась. А в прошлом сезоне я даже был заявлен за одну из команд («Наши Парни» – Sports.ru). С ней «Деньги» вничью 1:1 сыграли, кстати

– Анонсирован международный медиафутбольный турнир. На ваш взгляд, это говорит о глобальном развитии медиафутбола?

– Думаю, да. Если уже международный турнир есть. Пике-Мике делает [Кингс Лигу], там по 100 тысяч приходят на «Камп Ноу», – сказал гендиректор «Сатурна».

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25 комментариев

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Жалько Печалич
Широков - Мироков
+106
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Дмитрий Гудков
Пике-мике бросил Шакиру-макиру
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Budabuda
Месси-шмесси
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CuauhtemokBlanco
Ответ Дмитрий Гудков
Пике-мике бросил Шакиру-макиру
ну, вообще-то "Шакира-Шакира"
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Syndycate
Сначала прочитал Куни Лигу)
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SaH4r.
роналду - шмоналду
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barnauldiscovery
"Пануччи-шмануччи" (с) Классика
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Алексей Ненахов
Ответ Syndycate
Сначала прочитал Куни Лигу)
Это выступление Барсы в еврокубках
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barnauldiscovery
Ответ CuauhtemokBlanco
ну, вообще-то "Шакира-Шакира"
Веневер-веревер (с) Олды поймут
+4
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ledenec
Ка-бы он Сатурн в медиалигу бы не вывел
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Papa Paolo
Дома-мома
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Spartakus1984
Ширков-шнуроков))
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гилберт
Ответ shiko101
Пике сравнил с Широковым ? У Пике мозгов в десять раз больше, чем у Широкова , деловитость Жерара в ,10 раз больше , коммуникабельность, характеры очень разные, как и ментальность .
Пике деловито прикрыл Кубок Дэвиса и послал всех лесом.
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Оливер Кан удаляет Роберту
А Пануччи-Шмануччи?
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SadlerRG
Шупо-Мотинг-Шупо-Шмотинг
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shiko101
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Пике сравнил с Широковым ? У Пике мозгов в десять раз больше, чем у Широкова , деловитость Жерара в ,10 раз больше , коммуникабельность, характеры очень разные, как и ментальность .
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Широков уже поспособствовал популяризации медиалиги
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Fruch
Сказал Широков-Дыроков
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Жэд Кэлэд
Генеральный-менеральный директор-миректор Сатурна-Матурна Роман-Моман Широков-Мироков.
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Роман
Ответ Жалько Печалич
Широков - Мироков
Комментарий удален пользователем
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Фан Рубина
Ну мухи тоже слетаются на гуано сотнями.
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Кокич
Забьём Мике баки ©
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