«Пике-Мике делает Кингс Лигу, 100 тысяч приходят на «Камп Ноу». Широков о глобальном развитии медиафутбола
Роман Широков высказался о развитии медиафутбола во всем мире.
Сегодня стало известно, что «Сатурн», генеральным директором которого является Широков, сыграет с медиафутбольным клубом «Деньги» в товарищеском матче.
– Долго думали над этим предложением?
– Мы нет. Сразу приняли, конечно. Нам это интересно.
– В чем плюс такого матча?
– Огромная медийная составляющая. Для «Сатурна» точно. Да и для «Денег» тоже плюс – сыграть с профессиональной командой.
– А следите за Медиалигой?
– Она же еще не началась. А в прошлом сезоне я даже был заявлен за одну из команд («Наши Парни» – Sports.ru). С ней «Деньги» вничью 1:1 сыграли, кстати
– Анонсирован международный медиафутбольный турнир. На ваш взгляд, это говорит о глобальном развитии медиафутбола?
– Думаю, да. Если уже международный турнир есть. Пике-Мике делает [Кингс Лигу], там по 100 тысяч приходят на «Камп Ноу», – сказал гендиректор «Сатурна».
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