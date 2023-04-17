«Пике-Мике делает Кингс Лигу, 100 тысяч приходят на «Камп Ноу». Широков о глобальном развитии медиафутбола

Роман Широков высказался о развитии медиафутбола во всем мире.

Сегодня стало известно, что «Сатурн», генеральным директором которого является Широков, сыграет с медиафутбольным клубом « » в товарищеском матче.

– Долго думали над этим предложением?

– Мы нет. Сразу приняли, конечно. Нам это интересно.

– В чем плюс такого матча?

– Огромная медийная составляющая. Для «Сатурна» точно. Да и для «Денег» тоже плюс – сыграть с профессиональной командой.

– А следите за ?

– Она же еще не началась. А в прошлом сезоне я даже был заявлен за одну из команд («Наши Парни» – Sports.ru). С ней «Деньги» вничью 1:1 сыграли, кстати

– Анонсирован международный медиафутбольный турнир. На ваш взгляд, это говорит о глобальном развитии медиафутбола?

– Думаю, да. Если уже международный турнир есть. Пике-Мике делает [ ], там по 100 тысяч приходят на «Камп Ноу», – сказал гендиректор «Сатурна».