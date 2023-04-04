Йоканович о будущем в «Динамо»: «Вопрос к руководству. Нет ощущения, что с «Акроном» сыграли плохо»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Славиша Йоканович Даниил Фомин Матч ТВ Акрон Футбол

Славиша Йоканович считает, что «Динамо» неплохо сыграло с «Акроном», хотя вылетело

Московский клуб выбыл из Фонбет Кубка России, уступив команде из Мелбет Первой лиги по пенальти.

– В первую очередь мы разочарованы результатом, что мы выбыли из Кубка. В первом тайме мы доминировали, после перерыва ослабили хватку. У нас были моменты. «Акрон» был удачливее в серии пенальти. Поздравляю их.

– Что вы сделали с Даниилом Фоминым?

– Фомин – капитан команды и важный игрок. Сегодня он провел достойно матч. Перед серией пенальти спросил, готов ли он к пенальти. Он сказал, что готов. Каждый игрок может промахнуться.

– При всем уважении к «Акрону», кому вы должны проиграть, чтобы стало ясно, что это не ваша должность?

– Этот вопрос не мне должен быть адресован. Я работаю главным тренером на протяжении 15 лет. Полностью отдаюсь работе.

У меня нет ощущения, что мы сыграли плохо. В прошлых матчах были проблемы. Повторюсь, это вопрос к руководству, – сказал тренер «Динамо».

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49 комментариев

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reppandik
Ответ Mixos Demid
Сандро, мы всё про Бали!!!
Он тоже
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П-Н-Д
В случае победы над Спартаком пойдут разговоры, что команда себя реабилитировала. Ещё и Зенит из Кубка выбили. И типа всё не так уж плохо. Но ведь кто-то верно сказал, что сильная команда не та, которая бьёт фаворитов, а та, которая не отдаёт свои очки.
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Recreated
Чиииивоо!!???
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skorpy55
Ответ Philatelist79
Плюнули - это мягко сказано.
Возможно и мягко, но я уже слова подбирать не хочу. просто пустота от такой игры, тренера. да и всего руководства клуба.....
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Philatelist79
Ответ skorpy55
Рома Привет дружище. я просто опустошён, ты знаешь о моей огромной любви к Динамо, а эти вообще всё испортили и в душу сегодня окончательно плюнули. ещё в выходные со Спартаком искру такую же разведут, уверен......
Плюнули - это мягко сказано.
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Владимир Никаноров
К сожалению будущее Динамо Москва с Йокановичем расцвечено чёрными красками и это давно уже понятно а уровень его тренерской квалификации вызывает недоумение...
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skorpy55
Ответ Philatelist79
Валер, привет.! Это лютый треш! Клованы!!! Только из бани за Сочи
Рома Привет дружище. я просто опустошён, ты знаешь о моей огромной любви к Динамо, а эти вообще всё испортили и в душу сегодня окончательно плюнули. ещё в выходные со Спартаком искру такую же разведут, уверен......
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Philatelist79
Ответ skorpy55
Философия футбола Славиши, которую он красиво обещал работает в полную силу.....
Валер, привет.! Это лютый треш! Клованы!!! Только из бани за Сочи
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And-Rover
Реально Динамо играло хорошо. Моменты тупо не реализовали. Пусть на тренировках бьют по воротам дольше.
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Igorrr
Фомин с начала сезона полудохлый. Несмотря на капитанскую повязку - полное безразличие и безволие.
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Caniball
Ответ TaR
Журналисты словно ждут неудачи, чтобы заваливать вопросами про отставку. На очереди, чувствую, Абаскаль
По календарю у Спартака Динамо и Торпедо, у которых дела еще хуже, и вот если там не будет 6 или на крайний случай 4 очка, то там уже можно будет задавать вопросы и они будут не беспочвенны.
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Philatelist79
У него нет в Динамо даже прошлого. Какое будущее?
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Caniball
В субботу после матча со Спартаком - снимут.
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валя_стакан
Ответ argentina10
Валентин, ну как же ты то заднюю так включил, ты же молился на этого тренера и вдруг озарение такое???
я изначально всегда был против всех бувачевских шарлатанов в Динамо, но раз уж взяли Йоку Акроныча надо было дать шанс, а не выгонять через месяц как ты жаждал его крови.
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Mixos Demid
Сандро, мы всё про Бали!!!
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NaGLiY
Ответ Antony Klestoff
Так умирать с Зенитом, чтобы вылететь от ФНЛ... Хотя Йоканович прав. По игре не было вопросов, в допы бы 100% дожимали. Кому-то будет подарок в виде Акрона теперь в следующей стадии
Про подарок до этого писали фаны Локо И Динамо...
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suslov67@bk.ru
Нет у команды огня в глазах и в сердце
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Valentin Kompaneytsev
Так долго продолжаться не может. Где тонко там и рвётся.
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валя_стакан
Ответ argentina10
Валентин, ну как же ты то заднюю так включил, ты же молился на этого тренера и вдруг озарение такое???
Где я на него молился? я писал что после удачной осени мы обязаны дать ему шанс подготовить команду к весне, а там уже смотреть выплывет не выплывет.
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reppandik
а что это за вопросы от журналиста? позволяет себе прямые наезды. тебя спросить забыли про должность.
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инок
Надеюсь, что кредит доверия к Славише после этого у руководства Динамо закончится
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Shamarin
Уже и Акрон поздравил со столетним юбилеем. Снова в пыльном, нафталиновом чулане не прибавится трофеев. И вы опять хотите всё менять. Попробуйте назначить женщину тренером в динаму. Хоть в чём-то будете первыми.
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Геннадий Швецов
При Шварце удивлялся редким поражениям команды.
Это меня огорчало.
Сейчас удивляюсь редким победам.
Эмоций ноль.
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Kidus
Сливаша, на выход!!! Ты испоганил всё что только можно. 15 лет тренируешь, и хоть бы взял вину за такую игру команды!!! Кто, если не ты виноват?! Тебе хоть объяснили , что у Великого клуба 100-е??? Тебе за такую работу не деньгами надо платить, а г....м. Позор!!!
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Doronya
Между строк: «я делаю все возможное, чтобы меня уволили и выплатили неустойку х3, но у этих бездарей в руководстве слишком большое чсв, чтобы признать, что я их надул»
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