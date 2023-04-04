Йоканович о будущем в «Динамо»: «Вопрос к руководству. Нет ощущения, что с «Акроном» сыграли плохо»

Славиша Йоканович считает, что «Динамо» неплохо сыграло с «Акроном», хотя вылетело

Московский клуб выбыл из Фонбет Кубка России, уступив команде из Мелбет Первой лиги по пенальти.

– В первую очередь мы разочарованы результатом, что мы выбыли из Кубка. В первом тайме мы доминировали, после перерыва ослабили хватку. У нас были моменты. « » был удачливее в серии пенальти. Поздравляю их.

– Что вы сделали с ?

– Фомин – капитан команды и важный игрок. Сегодня он провел достойно матч. Перед серией пенальти спросил, готов ли он к пенальти. Он сказал, что готов. Каждый игрок может промахнуться.

– При всем уважении к «Акрону», кому вы должны проиграть, чтобы стало ясно, что это не ваша должность?

– Этот вопрос не мне должен быть адресован. Я работаю главным тренером на протяжении 15 лет. Полностью отдаюсь работе.

У меня нет ощущения, что мы сыграли плохо. В прошлых матчах были проблемы. Повторюсь, это вопрос к руководству, – сказал тренер «Динамо».