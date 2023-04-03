Евгений Спиряков: «Половина команд Медиалиги – безликие. Но по-другому сейчас никак»

Теги Амкал Евгений Спиряков Winline Медиалига Форзарезор ЛФК «Титан» Медиафутбол

Евгений Спиряков высказался об отсутствии медийности у некоторых команд Winline Медиалиги

«Например, Форзяр писал, что «Титан» – безликая команда. Блин, половина команд Медиалиги – безликие. Тут дело не в «Титане», а в том, что сейчас по-другому никак. 

Когда проект становится коммерческим, то люди приходят за деньгами – это логично. Я даже не могу их здесь осудить. Я вообще не понимаю вопросов к людям, когда они создают новую команду. Ну, давайте всю жизнь двумя командами играть будем? Что такого?» – сказал тренер вратарей «Амкала».

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