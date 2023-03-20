«Фанатов «Реала» оскорблял каждый прохожий, один харкнул в спину. Но никакого рукоприкладства». Нечай о класико на «Камп Ноу»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Камп Ноу стадионы Нечай Медиафутбол

Блогер Артем Нечаев рассказал свои впечатления от матча «Барселона»«Реал» на «Камп Ноу».

«Хочу поделиться эмоциями с класико. Ну, естественно, главная эмоция, что я тусил с межгалактическим футболом.

Стадион просто огромный. Кишащая яма, орущая, поющая, мне аж стыдно стало, что за пять месяцев в Барселоне я впервые дошел до «Камп Ноу». Очень сильный стадион. И даже с самого верха очень хорошо видно футбол. А, еще очень круто гудят тросы от камеры-паука, которая спускается до поля. Прям как будто завывает ветер, но это очень быстро прутья эти двигаются.

Но, вообще, главное впечатление у меня от болельщиков. Я всегда слышал, что на «Камп Ноу» тупо приходят туристы, и из-за этого фигово чувствуется атмосфера. Я не знаю, может, класико так повлиял, но болел каждый дед на каждом кресле. Еще очень ржачно, что фанатам «Реала» выделили мест 100.

Ну и отдельный кайф, что я ходил с фанатами «Реала» – их оскорблял просто каждый прохожий. Тыкали факами, кричали, что они «путы» и «мерды», один харкнул в спину. То есть, каждый обозначил свою позицию!

Но! Никто не пытался даже дотронуться до этих дуриков. Просто ноль намека на рукоприкладство или конфликт. Это очень понравилось. Не знаю, как фанам «Реала», но я прям кайфовал и тоже иногда входил в раж и оскорблял их», – написал Нечай.

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54 комментария

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Try Stelsi
Ответ Kyancey
Куда уж мне до человека, о существовании которого я узнал 2 часа назад )))
Не считая тебя, его знают сотни тысяч, если не миллионы)
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v.belorussky
Ответ Андрей Хенто
На самом деле такое поведение не красит болельщиков, да среди многих испанских клубов есть такие болельщики, но их меньшинство. Многие болеют за свой клуб, а не против другого. В основном так ведут себя молодые люди, а об этом персонаже все ясно, если это его главное впечатление о матче + еще и сам присоединился к оскорблениям, явно не от большого ума это сделал.
Согласен, но реал постоянно провоцирует Барселону.
На прошлом класико в кубке эти купюры бросали, пели "пута Барса".
Есть кадры, как "тепло" встречают в Мадриде автобус с игроками Барселоны.
Сейчас отношения между клубами максимально накалены, скоро возможно приблизятся к эпохе Гвардиолы-Моуриньо.
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Kyancey
Ответ Try Stelsi
Если Нечай Нн-Ты на его фоне не больше чем песчинка
Куда уж мне до человека, о существовании которого я узнал 2 часа назад )))
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Lnur Lnur
Я тоже фанат Барселоны.. Но такое подобающее отношение к сопернику не приемлимо...
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MFORCE
Дурак ты, автор. Я живу в Барселоне и был на многих матчах. За пределами стадиона всегда все тихо и уважительно к болелам соперника.
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90 Minutes
Ответ Александр Зубков
Нечаю в спину походу и харкнули.
Тебе
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90 Minutes
Ответ GuruFutbola
И в чем они не правы?)
Каталонцы очень даже правы!!!
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Try Stelsi
Ответ Kyancey
Рискну предположить, что очередной ноунеймовский блогер (т.е безработный), коих сейчас как собак нерезанных, но я не уверен
Если Нечай Нн-Ты на его фоне не больше чем песчинка
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90 Minutes
Ответ & Co1366
Как фан Барсы скажу, что такое поведение - "не есть хорошо".
Как фан Реала скажу-это есть хорошо!
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90 Minutes
Ответ Нефанатик
Как можно считать кабинетом кого то, если твой клуб подкупал судей 18 лет и это всплыло наружу))
реал самый судейский клаб в мире!и самый корумпированный
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90 Minutes
Ответ messi_leo
Не знаю, что в этом хорошего. Ты можешь быть соперником, можешь считать, что судейская команда или кабинет, но опускаться до такого, чтобы оскорблять, плевать в спину. Хоть сам и фан Барсы, резко негативно к этому отношусь. Мне не нравится такое поведение в отношении фанатов Барсы, оно не может нравится и в отношении фанатов Реала, если ты адекватный человек.
Это очень даже хорошо!!!!
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90 Minutes
Ответ Karl0709
А как по-другому с фанатами Реала???
Только так и ни как иначе!тем более болельщики реала к этому привыкли им это нравится
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Алена Понкратова
Т.е. он кайфует, когда его оскорбляют, плюют в него и называют проституткой?
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90 Minutes
Ответ Нефанатик
По пути в сегунду и не такое устроишь
Да скучно будет если реал выбросят в сегунду
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90 Minutes
Ответ predMBAPPE
Я всё понимаю но это уже свинство, это не люди. Такие люди есть в каждом городе у каждого клуба и это печально...
Не напрягайся .болельщики испанские реала считают это нормой.
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90 Minutes
Ответ Jon Snow
sports.ru степан кашинцев в частности: я бы тебе харкнул в лицо при встрече.
С дивана???)))))
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90 Minutes
для реала это норма что их унижают в столице Каталонии Барселоне! Болельщики реала не обижаются когда Каталонцы с ними так поступают,это для болел реала как обычное дело.
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90 Minutes
Автор красавец 😄💯
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OldRedWhite
Ответ Heisenberg
Кто это?
Тут надо скорее поинтересоваться что он делает 5 месяцев в Барселоне !
Может скрывается от чего ?
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Jon Snow
sports.ru степан кашинцев в частности: я бы тебе харкнул в лицо при встрече.
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Сурхай Лукманов
Ответ predMBAPPE
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Да это везде так . Какой то чел с какой то нации сделает что то плохое и сразу начинают говорить что все его нации такие .
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predMBAPPE
Ответ messi_leo
Не знаю, что в этом хорошего. Ты можешь быть соперником, можешь считать, что судейская команда или кабинет, но опускаться до такого, чтобы оскорблять, плевать в спину. Хоть сам и фан Барсы, резко негативно к этому отношусь. Мне не нравится такое поведение в отношении фанатов Барсы, оно не может нравится и в отношении фанатов Реала, если ты адекватный человек.
Не парься, это были Должун, Шоккк, Севушка и ко. а видео оператором и звукорежисерем были Леххх и Сикарио переодетые в форму Барсы)
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predMBAPPE
Ответ Сурхай Лукманов
Спомни поведение фанов реала в прошлые годы
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predMBAPPE
Я всё понимаю но это уже свинство, это не люди. Такие люди есть в каждом городе у каждого клуба и это печально...
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Андрей Хенто
На самом деле такое поведение не красит болельщиков, да среди многих испанских клубов есть такие болельщики, но их меньшинство. Многие болеют за свой клуб, а не против другого. В основном так ведут себя молодые люди, а об этом персонаже все ясно, если это его главное впечатление о матче + еще и сам присоединился к оскорблениям, явно не от большого ума это сделал.
+4
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