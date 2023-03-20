«Фанатов «Реала» оскорблял каждый прохожий, один харкнул в спину. Но никакого рукоприкладства». Нечай о класико на «Камп Ноу»

Блогер Артем Нечаев рассказал свои впечатления от матча «Барселона» – «Реал» на «Камп Ноу».

«Хочу поделиться эмоциями с класико. Ну, естественно, главная эмоция, что я тусил с межгалактическим футболом.

Стадион просто огромный. Кишащая яма, орущая, поющая, мне аж стыдно стало, что за пять месяцев в Барселоне я впервые дошел до «Камп Ноу». Очень сильный стадион. И даже с самого верха очень хорошо видно футбол. А, еще очень круто гудят тросы от камеры-паука, которая спускается до поля. Прям как будто завывает ветер, но это очень быстро прутья эти двигаются.

Но, вообще, главное впечатление у меня от болельщиков. Я всегда слышал, что на «Камп Ноу» тупо приходят туристы, и из-за этого фигово чувствуется атмосфера. Я не знаю, может, класико так повлиял, но болел каждый дед на каждом кресле. Еще очень ржачно, что фанатам «Реала» выделили мест 100.

Ну и отдельный кайф, что я ходил с фанатами «Реала» – их оскорблял просто каждый прохожий. Тыкали факами, кричали, что они «путы» и «мерды», один харкнул в спину. То есть, каждый обозначил свою позицию!

Но! Никто не пытался даже дотронуться до этих дуриков. Просто ноль намека на рукоприкладство или конфликт. Это очень понравилось. Не знаю, как фанам «Реала», но я прям кайфовал и тоже иногда входил в раж и оскорблял их», – написал Нечай.