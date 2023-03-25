Белка о сборной Медиалиги: «Все полюбили медийный футбол за рофлы, хаос и открытость, а не просто за игру»

Вратарь 2Drots Белка недоволен тем, как показала себя сборная Медиалиги.

«Ну не знаю, можете звать меня хейтером, как угодно. Но после просмотра первого матча медийной сборной, увидел как люди просто играют в футбол.

Это прикольно для ребят, которые вызваны туда, но я сужу на данный момент со стороны зрителя. Мне кажется, все полюбили медийный футбол за какие-то рофлы, за некий хаос, за открытость, а не просто за игру.

Непонятно какая задача стоит у команды. Если в первую очередь результат, то это очень странно. Мне было бы намного интереснее смотреть на Федоса, Форзу, Алекса Месси, Биги, Райзена на поле хоть на 5-10 минут, при этом проигрывая 0:8, чем смотреть, как команда пытается обыграть РПЛ. Надеюсь, будут какие то изменения, но лично для меня первый блин комом», – написал голкипер 2Drots.