«Хочу похудеть и сыграть тайм за «Сахалинец» нападающим». Брейн о личных целях на сезон

Сергей Брейн рассказал о личных целях на сезон Winline Медиалиги.

– В медиафутболе ты начинал в 2Drots, а теперь – один из главных людей в «Сахалинце». Считаешь матч между вами принципиальным?

– Если мне дадут футболку 2Drots и позволят сыграть за обе команды, то будет круто. Принципиальный, да. Но со знаком плюс.

– Личные цели Брейна на сезон?

– Похудеть. Тайм за «Сахалинец» нападающим. И гол. В целом, медийку прокачивать, развиваться, чтобы была бешеная узнаваемость. Для меня странно, когда люди это скрывают. Все хотят развиваться, реализовывать крутые проекты, – рассказал исполнительный директор «Сахалинца» в интервью Sports.ru.

Еще один яркий новичок Медиалиги. На лого – маяк Анива, тренирует – легенда «Локо», могут выпустить Кокорина