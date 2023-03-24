«Литвин в полном минусе, «Сахалинец» не приносит ему денег». Брейн о спонсоре клуба

Теги бизнес деньги ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Сергей Брейн рассказал о бюджете и спонсоре новичка Winline Медиалиги «Сахалинца».

– Наш новый спонсор – компания «Лига Ставок». Они мощно залетают в медиафутбол, и мы очень благодарны им за поддержку «Сахалинца».

Сначала я стал амбассадором «Лиги Ставок», и мы вместе с ними сделали блогерский турнир. Затем я предложил «Сахалинец» как проект, в котором есть профессиональная и медийная команды.

– Они спонсируют только медийный «Сахалинец»?

– Нет, «Лига Ставок» поддержит и медийную команду, и профессиональную.

Заход Сахалинца в медиафутбол с «Лигой Ставок» – это и для них и для нас большой плюс.

У нас нет погони за деньгами. Миша здесь в полном минусе, клуб не приносит ему денег. Если кому-то кажется, что наш контракт с букмекером будет закрывать 100% и Миша с него заработает – это абсолютно не так. Все наши партнеры закрывают примерно 70% наших расходов. Еще миллионов 15 нужно, чтобы мы работали в ноль, – сказал исполнительный директор «Сахалинца».

Еще один яркий новичок Медиалиги. На лого – маяк Анива, тренирует – легенда «Локо», могут выпустить Кокорина

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