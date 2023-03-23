Брейн о гонораре «Сахалинца» за МФЛ-3: «Предложили примерно столько же, сколько и «Броукам»

Исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн рассказал о гонораре команды за МФЛ-3.

– По разным данным, 2Drots за участие в МФЛ-3 получат 15 миллионов, «Амкал» – 10, «Броуки» – 3. Какой гонорар у «Сахалинца»?

– [В переговорах] Мы вообще ничего не просили. Говорили об экипировке и хотели понимать, можем ли гарантировать игрокам премиальные. Коля (Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru) сказал, что, что раз мы новички, то может предложить нам такую-то сумму. Он не может платить гонорары 2Drots или «Амкала». Но вход «Сахалинца» – это престижная история для турнира. Поэтому предложил сумму, примерно равную гонорару «Броуков», – сказал Брейн.

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