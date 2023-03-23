Сергей Брейн: «Если Кокорин будет в Москве, и я ему предложу 10 минут за «Сахалинец» побегать, то проблем не будет»

Теги Александр Кокорин ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Сергей Брейн оценил возможность выступления Александра Кокорина за медийный «Сахалинец»

«Если он будет в Москве, и я ему предложу 10 минут за «Сахалинец» побегать, то проблем не будет. Он смотрит, следит, но у него должна быть своя команда. То есть о подписании тут речи не идет. 

Ему и предложить нечего, у него все есть. Если желание будет, то на хорошем вайбе залетит. А футболку я ему подарил просто», – заявил исполнительный директор «Сахалинца».

Ранее телеграм-канал «Сахалинца» публиковал фотографию с Кокориным, который держит футболку «Сахалинца» со своей фамилией.

«Сахалинец Медиа» – медийная команда «Сахалинца», выступающего во Второй лиге, и участник третьего сезона Winline Медиалиги. Ее создатель – блогер-миллионник Михаил Литвин.

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3 комментария

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alexsem69
Только пусть без стула бегает)
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charly_54
Кокорин был в медиалиге ещё до того как она появилась
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damondiamond
Кокорин на повышение идёт
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