Сергей Брейн: «Если Кокорин будет в Москве, и я ему предложу 10 минут за «Сахалинец» побегать, то проблем не будет»

Сергей Брейн оценил возможность выступления Александра Кокорина за медийный «Сахалинец».

«Если он будет в Москве, и я ему предложу 10 минут за «Сахалинец» побегать, то проблем не будет. Он смотрит, следит, но у него должна быть своя команда. То есть о подписании тут речи не идет.

Ему и предложить нечего, у него все есть. Если желание будет, то на хорошем вайбе залетит. А футболку я ему подарил просто», – заявил исполнительный директор «Сахалинца».

Ранее телеграм-канал «Сахалинца» публиковал фотографию с Кокориным, который держит футболку «Сахалинца» со своей фамилией.

«Сахалинец Медиа» – медийная команда «Сахалинца», выступающего во Второй лиге, и участник третьего сезона Winline Медиалиги. Ее создатель – блогер-миллионник Михаил Литвин.