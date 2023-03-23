Брейн о зарплатах в медийном «Сахалинце»: «Медийные игроки – это 60-80 тысяч, наемники – 30-40 тысяч. Топ-игроки – 100-150 тысяч»

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Исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн рассказал о зарплатах в клубе.

«В зарплатах у нас нет жадности. Есть адекватное понимание, что у нас классные тренировки, локация, коллектив и возможность развиваться медийно. С каждым все обсуждается лично. Медийные игроки – это 60-80 тысяч, наемники так называемые – 30-40 тысяч. Будут и топ-игроки. Это 100-150 тысяч. Мне кажется, это средние цифры по рынку», – сказал Брейн.

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