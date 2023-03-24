Фролов о сборной Медиалиги: «Великолепный уровень, дай им волю – раскатают»

высоко оценил уровень игры сборной .

В эти минуты в Самаре проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и командой звезд МФЛ.

– Уровень Медиалиги – великолепный. Практически все ребята – футболисты. Техничные, с пасом, передачей, с пониманием.

Никакой недооценки не должно быть. Нам в раздевалке сейчас…

– Вставили?

– Конечно. В чемпионате так не кричат, как здесь. Дам им [сопернику] волю – раскатают, – сказал вратарь « » в перерыве матча.