«За слова отвечаю». Алекс Стиль покрасил волосы в белый

Теги 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Алекс Стиль Медиафутбол

Алекс Стиль перекрасился в белый, т.к. аудитория набрала нужное количество лайков. 

В ролике про поездку Бориса Фартуны и Алекса Стиля на челлендж с командами РПЛ в Абу-Даби Алекс заявил, что если аудитория наберет на ролике 35 тысяч лайков, то он покрасит волосы в белый цвет.

На данный момент на ролике 44 тысячи лайков.

«За слова отвечаю», – написал хавбек 2Drots.

«Сочи» получил 3 млн рублей за победу в челлендже на Зимнем Кубке РПЛ. Сборная Медиалиги заняла последнее место

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футболшоу
какой мужественный поступок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**@#$НеКолюсь#@**
💩🐏🦧🐓
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
кто это вообще?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий