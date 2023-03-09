«За слова отвечаю». Алекс Стиль покрасил волосы в белый

Алекс Стиль перекрасился в белый, т.к. аудитория набрала нужное количество лайков.

В ролике про поездку Бориса Фартуны и Алекса Стиля на челлендж с командами РПЛ в Абу-Даби Алекс заявил, что если аудитория наберет на ролике 35 тысяч лайков, то он покрасит волосы в белый цвет.

На данный момент на ролике 44 тысячи лайков.

«За слова отвечаю», – написал хавбек 2Drots.

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