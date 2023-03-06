Пике анонсировал появление двух звезд в испанской медиалиге: «Один – обладатель «Золотого мяча», второй – известный француз»
Жерар Пике анонсировал появление двух звездных новичков в испанской медиалиге.
По словам бывшего защитника «Барселоны», они присоединится к турниру во втором сезоне.
«Кингс Лига получила два запроса от статусных футболистов, которые хотят сыграть у нас.
Один из них – обладатель «Золотого мяча», второй – всем известный француз.
Плюс будет еще одна бомба – речь о действующем игроке», – сказал Пике.
В феврале в Кингс Лиге дебютировал Роналдиньо. До этого в турнире играли Чичарито, Серхио Агуэро и другие известные футболисты.
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Да я тоже замёрз ,когда узнал