Пике анонсировал появление двух звезд в испанской медиалиге: «Один – обладатель «Золотого мяча», второй – известный француз»

Теги Роналдиньо Серхио Агуэро Жерар Пике Ла Лига Золотой мяч Хавьер Эрнандес Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике анонсировал появление двух звездных новичков в испанской медиалиге.

По словам бывшего защитника «Барселоны», они присоединится к турниру во втором сезоне.

«Кингс Лига получила два запроса от статусных футболистов, которые хотят сыграть у нас.

Один из них – обладатель «Золотого мяча», второй – всем известный француз.

Плюс будет еще одна бомба – речь о действующем игроке», – сказал Пике.

В феврале в Кингс Лиге дебютировал Роналдиньо. До этого в турнире играли Чичарито, Серхио Агуэро и другие известные футболисты.

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17 комментариев

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Алексей Даценко
Ответ Питекантроп
Роналду и Жан Рено?
Жан Рено испанец
Да я тоже замёрз ,когда узнал
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Arman FCSM
Кака и комиссар Жибер
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Леван Мкртчян
Ответ Питекантроп
Роналду и Жан Рено?
Рено на зло Шакире ?
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Сулаквелидзе
а Шакира когда?
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dreamstep
Таксист из фильма Такси?
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Александр Елисеенко
Ответ Питекантроп
Роналду и Жан Рено?
Жан Пежо
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charly_54
Ответ Питекантроп
Роналду и Жан Рено?
И пьер решар
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Makoflaco
Депордье и Джорд Веа?
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Игорь Климов
Кринж7 и Бензема?
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Красная стрела
Ну вот мне кажется, лучше б играли на малых полях, аля кубок легенд. На большом поле, не классные игроки или старые звезды, это всеравно не то.
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fellx
Кака
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Mega• Battman
Ответ otchim kaloeda
Месси и Мбаппе?
может модрич и Дембеле. но речь идет о бывших игрока которые завершили. это Кака и Анри соответственно.
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Cruel Snake
ЗМ это наверное Роналдиньо, известный француз Ле Гре
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Ussaev M
Роналдиньо?
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s_h_a_m_a_n
Зидан подходит сразу по обоим критериям
+7
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Питекантроп
Роналду и Жан Рено?
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otchim kaloeda
Месси и Мбаппе?
+4
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