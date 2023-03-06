Пике анонсировал появление двух звезд в испанской медиалиге: «Один – обладатель «Золотого мяча», второй – известный француз»

анонсировал появление двух звездных новичков в испанской медиалиге.

По словам бывшего защитника «Барселоны», они присоединится к турниру во втором сезоне.

« получила два запроса от статусных футболистов, которые хотят сыграть у нас.

Один из них – обладатель «Золотого мяча», второй – всем известный француз.

Плюс будет еще одна бомба – речь о действующем игроке», – сказал Пике.

В феврале в Кингс Лиге дебютировал Роналдиньо. До этого в турнире играли Чичарито, и другие известные футболисты.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей