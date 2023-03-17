Сибскана об оскорблениях в телеграме: «Я же не делаю посты про Кадырова. Потому что в нашей стране такие правила игры»

Сибскана рассказал, какие угрозы получал за оскорбления у себя в телеграме.

– Говоря о своих постах в телеграме, ты используешь слово «вкидывать». К ним нельзя относиться серьезно?

– Каждый сам решает, как к ним относиться. Я тоже принимаю правила игры.

Я же не делаю посты про . Потому что в нашей стране такие правила игры.

– Ты продолжишь писать такие же посты, если тебе прилетит за это?

– Слушай, я думаю, буду писать еще жестче. У меня есть какой-то внутренний протест. Я постараюсь этот вопрос решить по справедливости.

Чтобы человека ударить, нужен веский повод. Найдите его. Тогда не будет проблем.

Фил [Кострубов] в голосовых сообщениях обещал, что приедет и так меня об клавиатуру отдубасит за слова. Я сказал: «Приезжай, я жду». Вопрос в том, как ты обоснуешь свои действия? За то, что тебя назвали дурачком?

– 80% процентов твоих постов строятся на грубости, негативе. Ты кайфуешь с этого?

– Да, я кайфую. Изящное оскорбление человека за что-то – это круто. Все-таки я делаю это с людьми, которые варятся в этом медийном поле, и правила игры они должны знать, – сказал капитан «Амкала».