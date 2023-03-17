Сибскана об оскорблениях в телеграме: «Я же не делаю посты про Кадырова. Потому что в нашей стране такие правила игры»
Сибскана рассказал, какие угрозы получал за оскорбления у себя в телеграме.
– Говоря о своих постах в телеграме, ты используешь слово «вкидывать». К ним нельзя относиться серьезно?
– Каждый сам решает, как к ним относиться. Я тоже принимаю правила игры.
Я же не делаю посты про Кадырова. Потому что в нашей стране такие правила игры.
– Ты продолжишь писать такие же посты, если тебе прилетит за это?
– Слушай, я думаю, буду писать еще жестче. У меня есть какой-то внутренний протест. Я постараюсь этот вопрос решить по справедливости.
Чтобы человека ударить, нужен веский повод. Найдите его. Тогда не будет проблем.
Фил [Кострубов] в голосовых сообщениях обещал, что приедет и так меня об клавиатуру отдубасит за слова. Я сказал: «Приезжай, я жду». Вопрос в том, как ты обоснуешь свои действия? За то, что тебя назвали дурачком?
– 80% процентов твоих постов строятся на грубости, негативе. Ты кайфуешь с этого?
– Да, я кайфую. Изящное оскорбление человека за что-то – это круто. Все-таки я делаю это с людьми, которые варятся в этом медийном поле, и правила игры они должны знать, – сказал капитан «Амкала».
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