Сибскана жалеет о диссе на Генича: «Не знаю, есть ли смысл извиняться, но я сделал реально грубовато»

Сибскана признался, что перегнул палку с диссом на Константина Генича.

В 2018 году капитан «Амкала» после конфликта с комментатором « » записал трек «БАЛАБОЛ (ГИЕНИЧ DISS)».

– Какие случаи ты можешь вспомнить, когда ты понял, что перегнул?

– Например, дисс с Геничем. Там можно было сделать круче и изящнее, несмотря на то, что многие тогда поддержали.

Все равно, со временем я понял, что было грубовато. Опять же, там не предъявить и не набить лицо, но сделано было не изящно. Можно было сделать хитовее и красивее.

– А вы с Геничем после этого в каких отношениях?

– Когда его сын стал подпевать гимн, вроде нормально. Сын Генича приходил к нам на отбор в «Амкал». Хороший чувак, кстати.

– И включали гимн? Или дисс?

– Да. Гимн Геничу. В припеве там прям гимн.

По-моему, он даже приходил что-то выяснить. Когда в последнем матче того сезона был случай со «Львом против», по рассказам пацанов, приходил и Генич, чтобы спросить с меня. Но, видимо, «Лев против» его опередил и создал более интересный инфоповод.

К Геничу я отношусь хорошо. Я не знаю, есть ли смысл извиняться за эту историю, но я сделал реально грубовато. И Генич, наверное, не стоил тех оскорблений, хотя сам сыпал ими на поле. Так грубо делать не надо было. Генич – прикольный чел.

– Потом на игре с «Матч ТВ» вы пожали руки?

– Да, но эту тему мы не поднимали. Генич, думаю, чувак неглупый. Он увидел, что даже если я борщанул, я дальше эту тему не развиваю же, – сказал Сибскана.