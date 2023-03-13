Радимов о чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном»

Теги Владислав Радимов Сборная России по футболу сборная Афганистана Сборная Медиалиги Медиафутбол

Владислав Радимов считает, что сборной лучше играть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном.

«Думаю, большинство представителей футбольной общественности только сегодня узнали про существование такой организации и такого соревнования. Занимательно, что даже Валерий Карпин сказал, что пока ничего не знает про предстоящий турнир.

Если опустить обсуждение того, насколько участие в турнире реально для нас, то есть две главных мысли:

Играть в любом случае лучше, чем не играть. Сборной нужна соревновательная практика. Тем более, если у турнира будет официальный статус и очки в рейтинг ФИФА.

С другой стороны, важны соперники. Иран – серьезный оппонент. С Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном мы уже встречались осенью. А вот уровень сборной Афганистана вызывает вопросы. Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном», – сказал экс-футболист «Зенита», ЦСКА и сборной России.

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12 комментариев

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Фан Рубина
Умирающая медиагуанолига пытается так напомнить о себе?
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Самозанятый
Ответ Николай Корягин
Радимов об алкоголе: «Лучше накатить Пять Озер, чем Русский Стандарт»
Спорно утверждение)
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udod
как с друзьями талибами не сыграть?
там тоже духовные скрепы
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svft
тогда лучше со сборной Медиалиги Афганистана, и все довольны
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romanisti89
проплаченный вброс
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Pertinax Gandi
Сборную Медиалиги на этот турнир не позовут.
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da0s
Начинается в колхозе утро
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Mechel**
Радимов, тут статус! Международный турнир! Целая международная ассоциация! А ты о турнире российской водокачки талдычишь)))
+6
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+5
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Andrew Petrov
за меди👌лигу коэф,очки не дают,только лайки☝
+1
-1
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Ростов-на-Дону
Пора газпрёму дать пендаля этому радимову.
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Николай Корягин
Радимов об алкоголе: «Лучше накатить Пять Озер, чем Русский Стандарт»
+12
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Я думаю этот матч тоже не за горами
+5
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