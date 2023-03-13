Радимов о чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном»

Владислав Радимов считает, что сборной лучше играть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном.

«Думаю, большинство представителей футбольной общественности только сегодня узнали про существование такой организации и такого соревнования. Занимательно, что даже Валерий Карпин сказал, что пока ничего не знает про предстоящий турнир.

Если опустить обсуждение того, насколько участие в турнире реально для нас, то есть две главных мысли:

Играть в любом случае лучше, чем не играть. Сборной нужна соревновательная практика. Тем более, если у турнира будет официальный статус и очки в рейтинг ФИФА.

С другой стороны, важны соперники. Иран – серьезный оппонент. С Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном мы уже встречались осенью. А вот уровень сборной Афганистана вызывает вопросы. Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном», – сказал экс-футболист «Зенита», ЦСКА и сборной России.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?