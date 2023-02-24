Евгений Спиряков: «Мне интересно снять контент с Пикфордом, Эдерсоном. Моя гранд-мечта – Нойер и Касильяс. Но сейчас это невозможно, мне даже «Ботев» отказал»
Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков назвал голкиперов, с кем хотел бы снять видеоролики.
– Ты снял видос с Акинфеевым – это была прям мечта. О чем сейчас мечтаешь?
– А сейчас Акинфеев в моих перчатках играет. Сейчас контент мечты – Европа.
– Кто?
– Мне было бы очень интересно снять контент с Пикфордом – вратарь сборной Англии, с Эдерсоном было бы очень интересно снять. Но, естественно, моя гранд-мечта – Нойер и Касильяс.
Интересно было бы потренироваться в европейской команде более полноценно, нежели у меня получилось в Германии, когда мы были с «Хоффенхаймом».
– А сейчас есть варианты?
– Сейчас это невозможно, мне даже «Ботев» отказал. Говорят: «У нас в Болгарии медийную активность понимают еще хуже, чем в России. Наш болельщик не поймет».
– Как же они Прокопа взяли?
– Это другой вопрос. Было подозрение у комментаторов в моем телеграм-канале, что мне отказали, потому что я русский, но в тоже время надо отметить, что «Ботев» взял Прокопа, а еще играл с «Уралом», «Спартаком».
Это очень странно было бы, но они почему мне отказали, хотя у них очень топовые тренировки вратарей», – сказал Спиряков.
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