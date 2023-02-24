Тренер вратарей « » назвал голкиперов, с кем хотел бы снять видеоролики.

– Ты снял видос с – это была прям мечта. О чем сейчас мечтаешь?

– А сейчас Акинфеев в моих перчатках играет. Сейчас контент мечты – Европа.

– Кто?

– Мне было бы очень интересно снять контент с Пикфордом – вратарь сборной Англии, с было бы очень интересно снять. Но, естественно, моя гранд-мечта – и Касильяс.

Интересно было бы потренироваться в европейской команде более полноценно, нежели у меня получилось в Германии, когда мы были с «Хоффенхаймом».

– А сейчас есть варианты?

– Сейчас это невозможно, мне даже «Ботев» отказал. Говорят: «У нас в Болгарии медийную активность понимают еще хуже, чем в России. Наш болельщик не поймет».

– Как же они Прокопа взяли?

– Это другой вопрос. Было подозрение у комментаторов в моем телеграм-канале, что мне отказали, потому что я русский, но в тоже время надо отметить, что «Ботев» взял Прокопа, а еще играл с «Уралом», «Спартаком».

Это очень странно было бы, но они почему мне отказали, хотя у них очень топовые тренировки вратарей», – сказал Спиряков.