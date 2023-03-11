Никита Безлихотнов: «После Голландии делали пересадку в Киеве. Я выхожу из самолета, мне говорят: «Дальше не летишь, уходишь в аренду в «Металлург» донецкий»

Никита Безлихотнов рассказал, как его отдали в аренду во время пересадки в Киеве.

– Тогда же ты дебютировал в Лиге Европы – в квалификации с шотландским «Мазервеллом». Помнишь тот день?

– Конечно, сильно переживал, настраивался. Но команда топовая была, все ребята с опытом игры в еврокубках, поэтому они вообще на спокойном были.

– И спустя пару недель тебя отдали в аренду украинскому «Металлургу».

– О, там очень интересная история. Мы с «Кубанью» уезжали на игру с «Фейеноордом» в еврокубках, мне никто ничего не говорил о переходе. После Голландии летели сразу в Самару на игру с «Крыльями» и делали пересадку в Киеве. Я выхожу из самолета в Киеве, мне говорят: «Ты захвати все вещи, которые с собой брал. Дальше не летишь, уходишь в аренду в «Металлург» донецкий». Я вообще в шоке, у меня на руках почти никаких вещей – ехали же только на игру с «Фейеноордом» и обратно.

Вместо Самары я один полетел в Донецк. У них тогда была пауза: меня встретили, я приехал на базу, а там вообще никого из команды и руководства. Я несколько дней один ходил по базе в экипировке «Кубани», потому что других вещей не было, – рассказал Безлихотнов в интервью Sports.ru.

Сейчас футболист выступает за медиафутбольный клуб Reality.

«Прислали документы: «Ты теперь ты работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол