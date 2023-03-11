Безлихотнов о работе с Григоряном: «Вдруг он говорит: «О, давайте, я новое упражнение придумал: борьба в перчатках»

Теги Александр Григорян Никита Безлихотнов Winline Медиалига Reality Матч ТВ Медиафутбол

Никита Безлихотнов вспомнил, как работал с Александром Григоряном.

– С каким тренером вообще не пошло?

– С Григоряном. Он своеобразный человек.

– Вспомни самую яркую историю с Григоряном.

– Про него можно рассказывать и рассказывать. Помню он нам перед игрой включал нарезки из регби, чтобы взбодрились.

Один раз, во время установки перед игрой, подозвал парня, который раньше карате занимался. И говорит: «Давай, покажи мне карате!». Вообще внезапно, до этого сидели, разбирали соперника. Тот начал размахивать руками в воздухе, какие-то трюки показывать, а Григорян кричал: «Да! Да! Молодец! Давай!».

На сборах бокс был. Один раз, во время тренировки стоим, уже надели перчатки боксерские, он вдруг говорит: «О, давайте, я новое упражнение придумал: борьба в перчатках». Чтобы ты понимал, реально в боксерских перчатках начинали борьбой заниматься.

– А спарринговались как?

– Ну, в зале был ринг небольшой, но могли и на поле рубиться. Он называл пары, кто и в какой день дерется. Но мы, понятно, в шутку, зачем нам между собой драться-то? Но бывало такое, когда кто-то случайно попадет разок, и после этого начиналась рубка. Не знаю, чего Григорян хотел добиться, – рассказал Никита в интервью Sports.ru.

Сейчас Безлихотнов выступает за медиафутбольный клуб Reality, а Григорян – главный тренер ФК «Матч ТВ».

«Прислали документы: «Ты теперь ты работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол  

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5 комментариев

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Лучезарный
Когда сказали быть тренером, а в душе ты тамада
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Pok_Toholo
Вот поэтому ты играешь за Reality, а Григорян тренирует ... а впрочем проехали
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Jason Kidd
Вандерфульный...
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Carlos
Прикол конечно 😂
Это когда человек с профессией не определился ещё
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Злобный Конь
Петушиные бои не устраивал? А то Григорян - он такой...
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