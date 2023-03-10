Светлана Думич получила предложение от профессионального клуба из Европы. Она играла в Медиалиге за Reality
Футболистка из Winline Медиалиги Светлана Думич получила приглашение в профессиональный клуб.
«Такое возможно только в медиа-футболе. Пару дней назад я сыграла за «Реальных Броуков», не понимая в какой команде я окажусь на МФЛ, а сейчас я улетаю в европейский профессиональный клуб.
Думаю, это мечта каждого футболиста из медиа!!!», – написала Думич.
Телеграм-канал «Броуков» сообщает, что Думич пригласила команда из Венгрии.
В Медиалиге Думич провела два сезона за Reality и стала первой девушкой, которая забила в лиге.
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