Кострубов о Reality: «Я вложил 25 млн собственных денег, больше не могу. Мы в переговорах со спонсорами»

Фил Кострубов рассказал о поиске спонсора для Reality.

«Скажу как есть: у нас есть определенные сложности с командным бюджетом. Я не говорю, что Reality — все, ушел. Нет, мы в переговорах.

Объясню, почему переговоры длительные: соглашаться на бюджет, который не позволит конкурировать с топами, бессмысленно. Завоевав титул и имея уже какое-то имя, мы не можем сдавать назад. Мы и так провалились во втором сезоне . Для меня это крайне плохо.

Соглашаться на бюджет ниже среднего я не вижу смысла. С нашим бывшим титульным партнером возникло большое недопонимание. Контракт нужно было заключать еще до Нового года.

Все прекрасно понимают, что формирование бюджета в таких компаниях происходит в декабре. Поэтому выделение средств от любой компании [для спонсирования для Reality] сейчас уже пойдет сверх их бюджета на год. Минимальный бюджет нам может сейчас любая компания предоставить, но этого не будет хватать.

Вкладывать свои деньги я уже не могу, простите меня. Я уже говорил, что вложил 25 миллионов собственных денег. У меня нет возможности вкладывать свои деньги. У меня есть семья, другие проекты и свои определенные желания. Я долго закрывал глаза на свои желания, хотелки, чтобы команда существовала.

Тяжело ли было, когда уходили игроки? Конечно, это неприятно, но я все прекрасно понимаю и не говорю, что они плохие. Они два месяца ждут и не получают зарплату. У кого-то это основной доход, они не могут ждать больше», – сказал президент .