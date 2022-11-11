Финито о назначении тренером-аналитиком в «Амкал»: «У меня есть опыт игры в футбольный менеджер»

Финито высказался о своем назначении тренером-аналитиком «Амкала».

– Как ты готовился, как ты к этому пришел вообще?

– Я никак к этому не приходил, Вася Маврин в первый же день своего назначения сказал: давай поговорим после тренировки. Поговорили с прицелом на то, что помочь ему в плане какого-то взгляда со стороны, типа аналитического мышления.

Ну у меня есть опыт игры в футбольный менеджер. Ну кроме шуток, действительно какое-никакое подобие тренерского ремесла. Многие же к нему отсылают, хотя бы с очки зрения ресерча.

Плюс то, что мы с Нечаем по фану работали в любительской лиге. Я скептически сам к этому отношусь, я не вижу в себе уверенности, сил, морального права где-то что-то советовать ребятам, которые прошли футбольные школы.

Но, если тренер от меня хочет это видеть... но я не собираюсь переставать быть футболистом, – сказал Финито в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.