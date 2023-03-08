Хачатурян об уходе Логашова: «Он хороший футболист, но пик мотивации давно пройден. Ему сделали предложение – он отказался, захотел на 25% больше»
Советник президентов «БроукБойз» Артем Хачатурян раскрыл причины ухода защитника Арсения Логашова из команды.
«Логашов – хороший футболист, у которого пик мотивации давно пройден. Он не поехал на турнир в Казахстан, потому что элементарно не захотел. Он с меньшей частотой, чем другие футболисты «Броуков», появлялся на тренировках.
Очевидно, что погружение в мир медийного и какого-либо другого футбола ему сейчас не очень интересно. На мой взгляд, ему сделали оптимальное предложение, но он отказался, которое коррелирует как с его мастерством, так и с отсутствием должной мотивации.
Он отказался, захотел на 25% больше. В этом случае он получал бы столько же, сколько [Антон] Соснин и [Виталий] Дьяков, уверенность в которых у руководства больше», – рассказал Хачатурян.
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