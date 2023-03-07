«Профессиональный футбол у нас загибается, клубы не нужны людям. А в медиафутболе доступность зрителя и кумира очень близка». Гасилин о болельщиках

Алексей Гасилин объяснил, почему молодая аудитория активно следит за медиафутболом.

«В медиафутболе доступность зрителя и игрока-кумира очень близка. Вы друг от друга буквально на расстоянии протянутой руки. Он может тебя потрогать, увидеть, что ты живой, что ты такой же человек, как и он. И понять, что если получилось у тебя, то получится и у него. Когда мы заканчиваем матч, подходим к трибунам и с каждым фотографируемся. С каждым!

Мы уделяем этому время – час, два, сколько нужно. Мы даем интервью, берем сами интервью, мы живем в режиме реалити-шоу. А профессиональный футбол у нас очень закрытый. Футболисты РПЛ не ведут соцсети. После матча некоторые не общаются с журналистами. Они становятся чужими для болельщиков.

И поэтому у нас профессиональный футбол загибается, клубы закрываются — они становятся просто не нужны обычным людям. Такую ситуацию в Европе нельзя представить, что игрок откажет журналисту ответить на пять-шесть вопросов после матча. Это нонсенс.

Так что я рад, что сейчас в Кубке России внедрили такую классную фишку как микрофон на скамейке запасных. Или дали возможность заглянуть в закулисье, в раздевалку. Это круто. Люди становятся на шаг ближе к команде, они буквально входят в эту семью», – сказал форвард «Амкала».

«Почему в России популярен поп-ММА? Люди любят смотреть, как узнаваемые персоны бьют морды. Так же и в медиафутболе». Гасилин об аудитории