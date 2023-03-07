«Профессиональный футбол у нас загибается, клубы не нужны людям. А в медиафутболе доступность зрителя и кумира очень близка». Гасилин о болельщиках

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Алексей Гасилин Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Алексей Гасилин объяснил, почему молодая аудитория активно следит за медиафутболом. 

«В медиафутболе доступность зрителя и игрока-кумира очень близка. Вы друг от друга буквально на расстоянии протянутой руки. Он может тебя потрогать, увидеть, что ты живой, что ты такой же человек, как и он. И понять, что если получилось у тебя, то получится и у него. Когда мы заканчиваем матч, подходим к трибунам и с каждым фотографируемся. С каждым! 

Мы уделяем этому время – час, два, сколько нужно. Мы даем интервью, берем сами интервью, мы живем в режиме реалити-шоу. А профессиональный футбол у нас очень закрытый. Футболисты РПЛ не ведут соцсети. После матча некоторые не общаются с журналистами. Они становятся чужими для болельщиков. 

И поэтому у нас профессиональный футбол загибается, клубы закрываются — они становятся просто не нужны обычным людям. Такую ситуацию в Европе нельзя представить, что игрок откажет журналисту ответить на пять-шесть вопросов после матча. Это нонсенс. 

Так что я рад, что сейчас в Кубке России внедрили такую классную фишку как микрофон на скамейке запасных. Или дали возможность заглянуть в закулисье, в раздевалку. Это круто. Люди становятся на шаг ближе к команде, они буквально входят в эту семью», – сказал форвард «Амкала».

«Почему в России популярен поп-ММА? Люди любят смотреть, как узнаваемые персоны бьют морды. Так же и в медиафутболе». Гасилин об аудитории

15 комментариев

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Новый тренер ФК Спартак
кто эти кумиры то?
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Ответ svft
Букет Герберов?
Милым дамам к восьмому марта 😊
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svft
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Генменеджер Камаз Отходов
Букет Герберов?
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Shadow1882
Ответ Arti
Я понимаю, что тут медиафутбол поносится нещадно, но вы написали неправду. Не слежу за всем медиафутболом, но знаю, что Амкал выезжал в Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Так же они колесили по городам России, в том же Екатеринбурге были и в Иркутске. За другие команды не знаю.
Поэтому у них условия в духе "команда РПЛ для товарняка должна быть обязательно из Москвы"? Давайте все клубы не из Москвы перечислим, которые в медиалиге выступают
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Alex1104
А микрофон прямо встроен в скамейку? Для промахнувшихся с точки?
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окечуква
Нет, как раз обычным людям клубы очень нужны. А реалити-шоу и есть реалити-шоу, хорошо хоть своими именами все называет.
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Amalfitano
Гасилин так говорит, как будто всего добился, поиграл в разных сильных чемпионатах и с высоты собственного опыта вещает нам, простому плебосу.
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Arti
Ответ Shadow1882
Какая доступность? Вы из Москвы брезгуете выехать
Я понимаю, что тут медиафутбол поносится нещадно, но вы написали неправду. Не слежу за всем медиафутболом, но знаю, что Амкал выезжал в Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Так же они колесили по городам России, в том же Екатеринбурге были и в Иркутске.
За другие команды не знаю.
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Amalfitano
Ответ svft
Кумир Гасилин и Рулон Обоев. с ними еще Заказ Билетов был, на стреме.
Ушат Помоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев, Угон Харлеев и еще человек 20.
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Ответ svft
Кумир Гасилин и Рулон Обоев. с ними еще Заказ Билетов был, на стреме.
Генменеджер Камаз Отходов
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Вот именно, что обычным людям вы и не нужны.

Скажем, батя любил смотреть все эти ММА(без всяких поп-), но он смотрел саму схватку, а не эти трештоки.
И я, интересуясь футболом и всякими новостями о нем, когда включаю игру - мне пофигу чо там с кем произошло, главное - игра.

Медиахвутболисты занимаются тем же самым, что и в остальной жизни - хайпуют и срутся друг с другом на камеру, только зачем-то приплели сюда футбол.
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svft
Кумир Гасилин и Рулон Обоев. с ними еще Заказ Билетов был, на стреме.
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Aleksandr Dubovik
К кумирам?
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Shadow1882
Какая доступность? Вы из Москвы брезгуете выехать
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Геннадий Тимченко
ща введут и вам ФанУйди - что тогда будете рассказывать про "доступность"❓🤔
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