Майк о зарплате в «Амкале»: «Около 20-30 тысяч в месяц и премки за матч»

Экс-хавбек «Амкала» рассказал о зарплате в команде Германа.

Егоров: «Ты в «Амкале» хорошо зарабатывал? У тебя была там зарплата?»

Майк: «Нет, немного, зарплата была не с первого дня. Первый контракт, когда мы все подписывали после МКС-2, там вообще копейки были».

Егоров: «Больше 50 тысяч в месяц?»

Майк: «Нет, там около 20-30 тысяч в месяц и премки за матч».

Егоров: «Условно, за февраль ты мог ничего не заработать, а в марте много премок?»

Майк: «Да, но там совсем другие времена были».

Егоров: «Тебе Фил из за участие в МФЛ-1 за них чуть ли не 200 тысяч предлагал, правда?»

Майк: «Я же не за бабки, мне и « » могли что-то предложить тогда, просто мне тогда нравилось в «Амкале».