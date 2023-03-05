Майк о зарплате в «Амкале»: «Около 20-30 тысяч в месяц и премки за матч»

Теги Амкал Герман Эль Класико Дмитрий Егоров Reality Бей Беги Майк Крапивников Филипп Кострубов Медиафутбол

Экс-хавбек «Амкала» Майк Крапивников рассказал о зарплате в команде Германа.

Егоров: «Ты в «Амкале» хорошо зарабатывал? У тебя была там зарплата?»

Майк: «Нет, немного, зарплата была не с первого дня. Первый контракт, когда мы все подписывали после МКС-2, там вообще копейки были».

Егоров: «Больше 50 тысяч в месяц?»

Майк: «Нет, там около 20-30 тысяч в месяц и премки за матч».

Егоров: «Условно, за февраль ты мог ничего не заработать, а в марте много премок?»

Майк: «Да, но там совсем другие времена были».

Егоров: «Тебе Фил из Reality за участие в МФЛ-1 за них чуть ли не 200 тысяч предлагал, правда?»

Майк: «Я же не за бабки, мне и «Бей Беги» могли что-то предложить тогда, просто мне тогда нравилось в «Амкале».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий