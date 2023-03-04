Бирюков о переходе: «Если «Титана» не будет в третьем сезоне, то я свободный агент»

Кирилл Бирюков прокомментировал переход из «Родины Медиа» в «Титан».

– Ты написал пост и сказал, что все решилось по будущему. Какое решение ты принял?

– Я, наверное, перейду в «Титан» к началу третьего сезона. Просто оттягивал это, потому что непонятка была – будет ли «Титан» в 3-м сезоне [Winline Медиалиги].

Это не была интрига ради интриги. Действительно я переживал. Потому что и Basement не было за неделю до второго сезона, хотя у меня все замечательно было. Но вчера состоялся разговор с Саней Текилой, где он уже просто поставил меня перед фактом. Либо ты остаешься, либо мы не можем больше ждать.

Как он говорит, он хотел меня оставить, но офера не было.

Я ждал, был в ожидании, что объявят о том, что «Титан» будет в третьем сезоне. Если «Титана» не будет в третьем сезоне, то я свободный агент», – сказал Кирилл.