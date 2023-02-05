Судья скандального матча 2Drots – Top Team об обвинениях в ставках: «Без доказательств это чистая клевета»

Арбитр Рустем Матякубов извинился по итогам скандального матча между 2Drots и Top Team на 1XBET Media Football League.

По ходу второго тайма на поле началась массовая драка. В результате игроки Top Team самовольно покинули поле, за что команда из Кыргызстана была наказана техническим поражением.

«Во-первых, я приношу искренние извинения юным болельщикам и их родителям. Жаль, что вы не смогли насладиться игрой своих кумиров.

Искать виноватых и крайних, думаю, глупо. Мы все – команды ,тренерский штаб и судьи – ответственны за происходящие на поле. В игре бывают разные ситуации, но ни одна из них не оправдывает такое поведение.

Обвинения касательно причастности к ставкам... Если у человека есть прямые или косвенные доказательства, то лучше их показать уполномоченным органам и общественности. А без них это чистая клевета. Нужно быть очень осторожным и аккуратным в подобных заявлениях.

Еще раз приношу свои искренние извинения, дорогие болельщики», – заявил рефери.

4 красных, техническое поражение и полиция. Безумный матч 2Drots в казахстанской Медиалиге