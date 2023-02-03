«Амкал» опубликовал ролик о матче с «Аланьяспором» U19. Оба тайма не были доиграны из-за потасовок

«Амкал» опубликовал видео, посвященное товарищескому матчу с «Аланьяспором» U19.

Игра состоялась 31 января, однако российский клуб не вел трансляцию и держал результат в секрете до выхода ролика.

«Огромное количество зарубежных команд отказывается играть с русскими клубами, а если и соглашаются, то запрещают выкладывать хайлайты, нарезки и трансляции.

Но нам важно налаживать связи с европейскими командами, потому что мы мечтаем сыграть в Англии, мечтаем сыграть против сильных европейских клубов», – объяснил президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Победу в матче с крупным счетом одержал «Амкал» – 3:0. В первом тайме дубль сделал новичок клуба Карат, после перерыва забил Анатолий Катрич.

Оба тайма были завершены раньше положенного времени по решению судьи из-за потасовок футболистов.