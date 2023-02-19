Судья Казарцев о Медиалиге: «Там все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал»

Теги премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Winline Медиалига Медиафутбол

Арбитр Мир РПЛ Василий Казарцев высказался о возможном приглашении в Winline Медиалигу.

– Смогли бы судить матчи Медиалиги?

– Я смотрел несколько игр. Судить, может, я бы там и смог, но какой в этом смысл? В Медиалиге все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал.

Судья там – часть шоу, в общении с ним команды могут позволить себе много лишнего. Но есть коллеги, которые идеально разруливают конфликты. Если судья достойно прошел школу Медиалиги, можно сразу начинать судить профессионалов.

Если меня пригласят – посмотрим. В крайнем случае, надену маску (смеется). Тем более, что там так делали, – сказал Казарцев.

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5 комментариев

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Нико Росберг
Ответ U
"В Медиалиге все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал" "Если меня пригласят – посмотрим." Весь отечественный арбитр в двух цитатах.
а если меня пригласят - проверим, проверим
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U
"В Медиалиге все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал"

"Если меня пригласят – посмотрим."

Весь отечественный арбитр в двух цитатах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Казарцев об армии: «Отслуживший более гибок, лучше подстраивается под изменения.....это положительная школа жизни»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей К
Василий, так-то, время опередил!
Возможно, даже, эпоху...)
+4
0
+4
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kostyan89
Ну Казарцеву не привыкать, он к этому давно готовился судя по его судейству
+8
0
+8
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