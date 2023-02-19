Судья Казарцев о Медиалиге: «Там все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал»
Арбитр Мир РПЛ Василий Казарцев высказался о возможном приглашении в Winline Медиалигу.
– Смогли бы судить матчи Медиалиги?
– Я смотрел несколько игр. Судить, может, я бы там и смог, но какой в этом смысл? В Медиалиге все заточено на то, чтобы тебя поливали и оскорбляли со всех сторон, а ты это глотал.
Судья там – часть шоу, в общении с ним команды могут позволить себе много лишнего. Но есть коллеги, которые идеально разруливают конфликты. Если судья достойно прошел школу Медиалиги, можно сразу начинать судить профессионалов.
Если меня пригласят – посмотрим. В крайнем случае, надену маску (смеется). Тем более, что там так делали, – сказал Казарцев.
"Если меня пригласят – посмотрим."
Весь отечественный арбитр в двух цитатах.
Возможно, даже, эпоху...)