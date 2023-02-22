Бабин: Я хочу тренировать «БроукБойз»

Юрий Бабин прокомментировал информацию о переговорах с «БроукБойз».

– На каком этапе вы находитесь в переговорах?

– Мы на финальном этапе. Осталось совсем немного подождать. Я взял сутки на то, чтобы подумать над предложением. Мы уже все обсудили, как с тренерским штабом, так и с лидерами команды. Нужно просто все обдумать, взвесить и принять решение.

– Интересно ли вам это предложение из-за финансов или из-за самой идеи быть в медиафутболе?

– Кто-то говорит, что в медиафутболе крутятся серьезные деньги... Да, финансы какие-то и есть от медийности, у тех же блогеров, проектов и т.д. Однако если говорить про деньги, которые получают игроки, тренеры за работу (за футбол) – это деньги на жизнь и все.

Здесь нет фантастических цифр... Я когда пришел в «Амкал» мы обсуждали финансовый вопрос ровно 5 секунд и все. Мне не так важны финансы и возможность участия в медиафутболе, как важен футбол, который я люблю, поэтому я и хочу тренировать «БроукБойз», чтобы команда не только начала играть лучше, но и выигрывала в каждом матче. Это самое главное для меня.

– Есть ли желание что-то доказать «Амкалу»?

– Нужно прежде всего себе доказывать, а не кому-то... Что доказывать «Амкалу»? Это был короткий, интересный этап в моей карьере. За те два месяца, которые я был в команде, что я смог и успел сделать, то я и сделал. Тогда был очень сложный этап для «Амкала»... Потеря сильных игроков, соревнования и т.д. – это совокупность причин того сложного этапа. Я доказал «Амкалу» все, что мог. А сейчас зачем? Доказывать нечего, – сказал Юрий Бабин.

Экс-тренер «Амкала» Бабин проведет переговоры с «БроукБойз»