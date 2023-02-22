Уткин о тренере 2Drots Кузнецове в Первой лиге: «Я не представляю, кто бы его пригласил»

Василий Уткин оценил вероятность приглашения главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова в клуб Первой лиги.

«Может ли Дмитрий Кузнецов претендовать на пост тренера ФНЛ под задачу выйти в РПЛ? Претендовать может. И получить приглашение тоже может.

Но я не представляю, кто бы его пригласил. Мало ли сумасбродных людей, или идеалистов, или дилетантов. Но решить задачу выхода в РПЛ? Думаю, это нереально.

Дмитрий Кузнецов мне глубоко симпатичен. И логично, что он, как человек спорта, ищет нового вызова. Но он на своем месте. Он реально себя нашел. Он отличный тренер для 2Drots. Но он уступает, например, Антону Попову (экс-тренер «Эгриси» – прим. Sports).

Посмотрите, если хотите, наш матч. У нас было удаление (несправедливое) в самом начале игры. И во 2м тайме вдесятером мы их, хм, возили.) Ну, какая тут ФНЛ.

При этом я считаю, что быть тренером 2Drots круче, чем тренером в ФНЛ. Но – с точки зрения статуса…», – написал Василий.