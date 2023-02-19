Константин Генич о турнире звезд PARI Лиги F: «Намудрили, накрутили, но, в целом, мне нравится»

Константин Генич высказался о турнире всех звезд Pari Лиги F.

– Как вам в целом турнир?

– Турнир с особенностями, с изъянами, как мне кажется. Особенно, что касается вот этих карточек челленджа. Они не совсем, как мне кажется, продуманны. И не совсем доведены до команд, чтобы было понятно, когда в какой момент, что брать, потому что многие использовали все полуфинальных матчах, на финал, практически, ничего не оставили.

Плюс вот эта история с танцем и забитым мячом – она, честно говоря, вообще... Мы могли проиграть крупно на разных турнирах любой команде, или проиграть в борьбе на последних секундах, но чтобы мы проиграли из-за танца командного, и за это им дали результативный балл – такое, конечно, впервые.

Ну и плюс вот эта смена вратаря, перебитие буллита, маленькие ворота. Намудрили, накрутили, но, в целом, мне очень нравится этот манеж. Я здесь еще ни разу не был. В нем хорошая вентиляция, в нем хорошо дышится, хороший газон, в целом и уровень сопротивления, уровень команд достаточно квалифицированный, поэтому мне все понравилось.

– Как думаете, это больше любительский или медийный турнир?

– Ну я думаю, что это больше любительский турнир, чем медийный, потому что, пожалуй, из команды звезд Лиги F я знаю почти всех, потому что они и медийные и любители. А, например, из команды «Дружина», я практически никого не знаю, кроме Багдасара. Из команды «ВГИКа» соответственно тоже. Поэтому он скорее такой любительский турнир.

Я понимаю, что есть ЛФЛ, есть Лига F, есть куча других турниров, которые не успеваешь окучить, чтобы это все как-то не ускользало от твоего внимания, но по мне, это все же такой турнир близкий к полулюбительско-профессинальному, – передает слова Константина корреспондент Sports.ru Кристина Бакулина.