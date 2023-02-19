Багдасар об ALL STARS GAMES PARI Лиги F: «Медийный или любительский? Это хороший 50/50 турнир»

Багдасар высказался о турнире PARI Лига F ALL STARS GAMES.

– Почему ты играешь за «Дружину»? Тебя пригласили или ты сам нашел контакты?

– На церемонии награждения по итогам прошлого сезона я познакомился с Егором Дружининым. Заобщались, на пару роликов позвали и позвали сегодня тоже помочь в этом турнире.

– Если предложат остаться, ты останешься?

– Если они будут участвовать в МФЛ-3, если будет предложение, посмотрим, подумаем.

– А как тебе турнир?

– Прикольно на самом деле. Я на полуфинале и финале прошлого сезона был. Половина Медиалиги – это и есть Лига F. Сам бы тоже [в сезоне] поучаствовал бы. Пишите в директ, пацаны, в Лиге F я еще не играл.

– Как ты думаешь, это больше медийный турнир или скорее любительский?

– Это хороший 50/50 турнир. Команды прикольно подобранны. Все одного уровня команды – это очень классно. Но дружеским его не назвать (показал повреждение на ноге).

– Как тебе больше нравится играть? 11 на 11 или 8 на 8?

– Знаешь, меня называют «мастер спорта по всем видам спорта». Везде как рыба в воде, – передает слова Багдасара корреспондент Sports.ru Кристина Бакулина.