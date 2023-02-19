Манна об ALL STARS GAMES PARI Лиги F: «Прикольный турнирчик, подавились с ребятами, все хорошо здесь устроили»

Теги «Манна» Станислав Манаев Pari Лига F Медиафутбол

Манна рассказал об эмоциях после финала PARI Лиги F ALL STARS GAMES.

– Как тебе финал, как тебе турнир?

– В целом, прикольный турнирчик, подавились с ребятами, все хорошо здесь устроили. В принципе, готовы приезжать каждый раз.

– Как думаешь, это больше любительский турнир или все-таки медийный?

– Ну, я думаю что-то между. Никто не приезжал, скажем, посветиться, все приехали поиграть. Все хотели выиграть. 

– Какой тебе формат больше нравится? 11 на 11 или 8 на 8?

– Больше 11 на 11, – передает слова Манны корреспондент Sports.ru Кристина Бакулина.

 

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