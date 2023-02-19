Ярош об участии в матче звезд PARI Лиги F: «Мне понравился формат. Ведешь, люди достают карточку, танцуют – 2:2, достают еще карточку, бьют пенальти и ты проигрываешь»

Александр Ярош прокомментировал участие в ALL STARS GAMES Pari Лиги F.

– Ты сегодня был капитаном сборной Звезд Pari Лиги F. Как-то по особенному настроился на матч? Что говорил ребятам перед матчем?

– В кругу? (смеется) Я на самом деле, дословно не помню, но я что-то смешное сказал, пацаны все вышли с позитивным зарядом, поиграть, просто покафовать от футбола. Соревновательный момент появился только в финале, наверное. А так мы приехали получить удовольствие.

– А как тебе в целом турнир?

– Прикольно. Мне понравился формат с правилами. Необычно – ведешь 2:1, вроде все супер, люди достают карточку, танцуют – 2:2, достают еще карточку, тебе бьют пенальти и ты проигрываешь. Это трудно пока принять, но для формата однодневного турнира очень круто, – передает слова Александра корреспондент Sports.ru Кристина Бакулина.