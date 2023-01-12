«Его претензии может и верны, но такие же можно предъявить и ему – его команда неинтересная». Хачатурян о президенте Reality

Советник «БроукБойз» по спортивной части Артем Хачатурян высказался о претензиях президента Reality Фила Кострубова в сторону Winline Медиалиги.

«Претензии Фила к Осипову или кому-то другому, может, они по форме с его стороны верны, но я думаю, точно так же могут спрашивать с него – взяли эту команду в лигу, дали ей спонсора и при этом она ничего не дала взамен.

Но люди почему-то не спрашивают об этом. Люди просто видят слезы Фила и такие: «какой он честный, какой он классный».

Хотя, мне кажется, эта ситуация требует куда большего анализа и ответных вопросов Филу. Все эти проблемы, которые он говорил у него возникли, упираются в один щит: Reality – неинтересная команда», – сказал Хачатурян.